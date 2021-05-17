Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками на своїй сторінці в інстаграм рецептом маринаду для м‘яса. Воно виходить соковитим та ніжним.
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Маринад для м‘яса
- Для приготування у миску викладіть столову ложку солі, додайте перець, імбир, паприку, гірчицю, чебрець, воду, кефір, лаврове листя, чебрець, перемішайте все до однорідної консистенції.
- Ретельно помийте м'ясо, обсушіть рушником, наріжте великими кубиками, додайте у маринад. Якщо немає часу – залиште протягом 2 годин, найкраще на 8-12.
- Дістаньте м'ясо, обсмажте на грилі.
- Викладіть на тарілку. Смачного!