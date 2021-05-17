Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками на своїй сторінці в інстаграм рецептом маринаду для м‘яса. Воно виходить соковитим та ніжним. 

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Маринад для м‘яса

  1. Для приготування у миску викладіть столову ложку солі, додайте перець, імбир, паприку, гірчицю, чебрець, воду, кефір, лаврове листя, чебрець, перемішайте все до однорідної консистенції.
  2. Ретельно помийте м'ясо, обсушіть рушником, наріжте великими кубиками, додайте у маринад. Якщо немає часу – залиште протягом 2 годин, найкраще на 8-12.
  3. Дістаньте м'ясо, обсмажте на грилі. 
  4. Викладіть на тарілку. Смачного!