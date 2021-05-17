Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками на своїй сторінці в інстаграм рецептом маринаду для м‘яса. Воно виходить соковитим та ніжним.

Читайте також Що взяти з собою на пікнік: список необхідних речей та продуктів

Маринад для м‘яса

Інгредієнти:

– 1 кілограм м'яса (на вибір);

– 0,5 літра кефіру;

– 0,5 ложки сильногазованої мінеральної води;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 1/2 чайної ложки копченої паприки;

– 1/2 чайної ложки сухого часнику;

– 1/2 чайної ложки сухої цибулі;

– 1/2 чайної ложки сухого імбиру;

– 5 горошин чорного перцю;

– 5 горошин запашного перцю;

– 2 гілки чебрецю;

– 3 лаврових листочки;

– 1 столова ложка солі.