Судья кулинарного шоу "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками на своей странице в инстаграм рецептом маринада для мяса. Оно получается сочным и нежным.

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Маринад для мяса

  1. В глубокую миску выложите столовую ложку соли, добавьте перец, имбирь, паприку, горчицу, тимьян, воду, кефир, лавровый лист, перемешайте все до однородной консистенции.
  2. Тщательно помойте мясо, обсушите полотенцем, нарежьте крупными кубиками, добавьте в маринад. Если нет времени – оставьте на 2 часа, лучше всего на 8-12.
  3. Достаньте мясо, обжарьте на гриле.
  4. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!