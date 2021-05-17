Судья кулинарного шоу "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками на своей странице в инстаграм рецептом маринада для мяса. Оно получается сочным и нежным.

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Маринад для мяса

Ингредиенты:

– 1 килограмм мяса (на выбор);

– 0,5 литра кефира;

– 0,5 ложки сильногазированной минеральной воды;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 1/2 чайной ложки копченой паприки;

– 1/2 чайной ложки сухого чеснока;

– 1/2 чайной ложки сухого лука;

– 1/2 чайной ложки сухого имбиря;

– 5 горошин черного перца;

– 5 горошин душистого перца;

– 2 веточки чабреца;

– 3 лавровых листочка;

– 1 столовая ложка соли.