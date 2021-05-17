Судья кулинарного шоу "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками на своей странице в инстаграм рецептом маринада для мяса. Оно получается сочным и нежным.
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Маринад для мяса
- В глубокую миску выложите столовую ложку соли, добавьте перец, имбирь, паприку, горчицу, тимьян, воду, кефир, лавровый лист, перемешайте все до однородной консистенции.
- Тщательно помойте мясо, обсушите полотенцем, нарежьте крупными кубиками, добавьте в маринад. Если нет времени – оставьте на 2 часа, лучше всего на 8-12.
- Достаньте мясо, обжарьте на гриле.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!