Як приготувати маринад для м'яса: рецепт від Ектора-Хіменеса Браво

Сезон пікніків уже розпочався. Який же відпочинок без шашлику на грилі. Один з основних компонентів шашлику – маринад, який надає страві вишуканий смак. Ектор Хіменес-Браво розповідає свій рецепт.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками на своїй сторінці в інстаграм рецептом маринаду для м‘яса. Воно виходить соковитим та ніжним.

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Маринад для м‘яса

Для приготування у миску викладіть столову ложку солі, додайте перець, імбир, паприку, гірчицю, чебрець, воду, кефір, лаврове листя, чебрець, перемішайте все до однорідної консистенції. Ретельно помийте м'ясо, обсушіть рушником, наріжте великими кубиками, додайте у маринад. Якщо немає часу – залиште протягом 2 годин, найкраще на 8-12. Дістаньте м'ясо, обсмажте на грилі. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 1 кілограм м'яса (на вибір);– 0,5 літра кефіру;– 0,5 ложки сильногазованої мінеральної води;– 1 столова ложка діжонської гірчиці;– 1/2 чайної ложки копченої паприки;– 1/2 чайної ложки сухого часнику;– 1/2 чайної ложки сухої цибулі;– 1/2 чайної ложки сухого імбиру;– 5 горошин чорного перцю;– 5 горошин запашного перцю;– 2 гілки чебрецю;– 3 лаврових листочки;– 1 столова ложка солі.