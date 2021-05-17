Як приготувати маринад для м'яса: рецепт від Ектора-Хіменеса Браво

17 травня 2021 , 09:07
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Сезон пікніків уже розпочався. Який же відпочинок без шашлику на грилі. Один з основних компонентів шашлику – маринад, який надає страві вишуканий смак. Ектор Хіменес-Браво розповідає свій рецепт.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками на своїй сторінці в інстаграм рецептом маринаду для м‘яса. Воно виходить соковитим та ніжним. 

Читайте також Що взяти з собою на пікнік: список необхідних речей та продуктів

Маринад для м‘яса

Інгредієнти:
– 1 кілограм м'яса (на вибір);
– 0,5 літра кефіру;
– 0,5 ложки сильногазованої мінеральної води;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1/2 чайної ложки копченої паприки;
– 1/2 чайної ложки сухого часнику;
– 1/2 чайної ложки сухої цибулі;
– 1/2 чайної ложки сухого імбиру;
– 5 горошин чорного перцю;
– 5 горошин запашного перцю;
– 2 гілки чебрецю;
– 3 лаврових листочки;
– 1 столова ложка солі.
  1. Для приготування у миску викладіть столову ложку солі, додайте перець, імбир, паприку, гірчицю, чебрець, воду, кефір, лаврове листя, чебрець, перемішайте все до однорідної консистенції.
  2. Ретельно помийте м'ясо, обсушіть рушником, наріжте великими кубиками, додайте у маринад. Якщо немає часу – залиште протягом 2 годин, найкраще на 8-12.
  3. Дістаньте м'ясо, обсмажте на грилі. 
  4. Викладіть на тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева