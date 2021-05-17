Як приготувати маринад для м'яса: рецепт від Ектора-Хіменеса Браво

Сезон пікніків уже розпочався. Який же відпочинок без шашлику на грилі. Один з основних компонентів шашлику – маринад, який надає страві вишуканий смак. Ектор Хіменес-Браво розповідає свій рецепт.
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками на своїй сторінці в інстаграм рецептом маринаду для м‘яса. Воно виходить соковитим та ніжним.
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Маринад для м‘ясаІнгредієнти:
– 1 кілограм м'яса (на вибір);
– 0,5 літра кефіру;
– 0,5 ложки сильногазованої мінеральної води;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1/2 чайної ложки копченої паприки;
– 1/2 чайної ложки сухого часнику;
– 1/2 чайної ложки сухої цибулі;
– 1/2 чайної ложки сухого імбиру;
– 5 горошин чорного перцю;
– 5 горошин запашного перцю;
– 2 гілки чебрецю;
– 3 лаврових листочки;
– 1 столова ложка солі.
- Для приготування у миску викладіть столову ложку солі, додайте перець, імбир, паприку, гірчицю, чебрець, воду, кефір, лаврове листя, чебрець, перемішайте все до однорідної консистенції.
- Ретельно помийте м'ясо, обсушіть рушником, наріжте великими кубиками, додайте у маринад. Якщо немає часу – залиште протягом 2 годин, найкраще на 8-12.
- Дістаньте м'ясо, обсмажте на грилі.
- Викладіть на тарілку. Смачного!