Чотири дієтичні маринади для соковитої курочки: рецепти на будь-який смак

Існує багато варіантів маринадів для м'яса, але більшість з них складається з калорійних та не надто корисних інгредієнтів: майонез, кетчуп. Ми підготували для вас підбірку виключно корисних маринадів для ніжного курячого м'яса.
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Обирайте маринад, який найбільше вам до смаку, або й всі чотири та насолоджуйтеся відмінним смаком курятини без шкоди для здоров'я та зайвих калорій.
Після маринування курятини ви можете готувати її як в духовці, так і нас сковорідці чи на мангалі. Все залежить від обраної вами страви та вподобань. Смачного!
Рецепти корисних маринадів для курятини
– з яблукамиІнгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 3 яблука;
– 15 г часнику;
– 1 лимон;
– 40 г вершкового масла;
– спеції на ваш смак.
- Натріть яблука на дрібній тертці.
- Вичавіть часник через прес.
- Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.
– по-аджарськиІнгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 200 мл води;
– 3 ст. л вершкового масла;
– 6 – 8 зубчиків часнику;
– хмелі-сунелі;
– паприка.
- Вичавіть часник через прес.
- Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.
– по-грецькиІнгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 150 мл грецького йогурту;
– 30 мл оливкової олії;
– 2 – 4 зубчики часнику;
– 2 ст. л лимонного соку;
– цедра лимона;
– спеції на ваш смак.
- Вичавіть часник через прес.
- Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.
– з апельсинамиІнгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 2 – 4 апельсини;
– 2 зубчики часнику;
– коріандр;
– куркума;
– спеції на ваш смак.
- Вичавіть сік з апельсинів. Не викидайте шкірки та м'якоть.
- Вичавіть часник через прес.
- Змішайте всі інгредієнти включно із залишками від апельсинів та замаринуйте курочку.