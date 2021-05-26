Чотири дієтичні маринади для соковитої курочки: рецепти на будь-який смак

Існує багато варіантів маринадів для м'яса, але більшість з них складається з калорійних та не надто корисних інгредієнтів: майонез, кетчуп. Ми підготували для вас підбірку виключно корисних маринадів для ніжного курячого м'яса.

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Обирайте маринад, який найбільше вам до смаку, або й всі чотири та насолоджуйтеся відмінним смаком курятини без шкоди для здоров'я та зайвих калорій.

Після маринування курятини ви можете готувати її як в духовці, так і нас сковорідці чи на мангалі. Все залежить від обраної вами страви та вподобань. Смачного!

Рецепти корисних маринадів для курятини

– з яблуками

Натріть яблука на дрібній тертці. Вичавіть часник через прес. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

– по-аджарськи

Вичавіть часник через прес. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

– по-грецьки

Вичавіть часник через прес. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

– з апельсинами

Вичавіть сік з апельсинів. Не викидайте шкірки та м'якоть. Вичавіть часник через прес. Змішайте всі інгредієнти включно із залишками від апельсинів та замаринуйте курочку.

– 2 курячих філе;– 3 яблука;– 15 г часнику;– 1 лимон;– 40 г вершкового масла;– спеції на ваш смак.– 2 курячих філе;– 200 мл води;– 3 ст. л вершкового масла;– 6 – 8 зубчиків часнику;– хмелі-сунелі;– паприка.– 2 курячих філе;– 150 мл грецького йогурту;– 30 мл оливкової олії;– 2 – 4 зубчики часнику;– 2 ст. л лимонного соку;– цедра лимона;– спеції на ваш смак.– 2 курячих філе;– 2 – 4 апельсини;– 2 зубчики часнику;– коріандр;– куркума;– спеції на ваш смак.