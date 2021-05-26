Чотири дієтичні маринади для соковитої курочки: рецепти на будь-який смак

26 травня 2021 , 10:45
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Існує багато варіантів маринадів для м'яса, але більшість з них складається з калорійних та не надто корисних інгредієнтів: майонез, кетчуп. Ми підготували для вас підбірку виключно корисних маринадів для ніжного курячого м'яса.

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Обирайте маринад, який найбільше вам до смаку, або й всі чотири та насолоджуйтеся відмінним смаком курятини без шкоди для здоров'я та зайвих калорій.

Після маринування курятини ви можете готувати її як в духовці, так і нас сковорідці чи на мангалі. Все залежить від обраної вами страви та вподобань. Смачного!

Рецепти корисних маринадів для курятини

 – з яблуками

Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 3 яблука;
 – 15 г часнику;
 – 1 лимон;
 – 40 г вершкового масла;
 – спеції на ваш смак.
  1. Натріть яблука на дрібній тертці.
  2. Вичавіть часник через прес.
  3. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

 – по-аджарськи

Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 200 мл води;
 – 3 ст. л  вершкового масла;
 – 6 – 8 зубчиків часнику;
 – хмелі-сунелі;
 – паприка.
  1. Вичавіть часник через прес.
  2. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

 – по-грецьки

Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 150 мл грецького йогурту;
 – 30 мл оливкової олії;
 – 2 – 4 зубчики часнику;
 – 2 ст. л лимонного соку;
 – цедра лимона;
 – спеції на ваш смак.
  1. Вичавіть часник через прес.
  2. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

 – з апельсинами

Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 2 – 4 апельсини;
 – 2 зубчики часнику;
 – коріандр;
 – куркума;
 – спеції на ваш смак.
  1. Вичавіть сік з апельсинів. Не викидайте шкірки та м'якоть.
  2. Вичавіть часник через прес.
  3. Змішайте всі інгредієнти включно із залишками від апельсинів та замаринуйте курочку.
Автор: Богданна Рибак