Маринована фіолетова капуста: ідеальна закуска до будь-якого столу

20 січня 2023, 09:41
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Джерело:

Володимир Ярославський

Інколи так хочеться чогось смачного, овочевого, але вдома тільки капуста. Навіть з неї можна приготувати оригінальний перекус, як от у цьому рецепті.

Маринована фіолетова капуста – відмінна закуска, яку ви зможете швидко і легко приготувати. Страва настільки проста та бюджетна, що буде доступна кожному.

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Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом, який під силу кожному.

Рецепт маринованої капусти

  • Час: від 30 хвилин до 4 годин
  • Порції: 500 грамів
Інгредієнти:
 – 300 грамів шаткованої капусти;
 – 250 мілілітрів води;
 – 30 грамів яблучного оцту;
 – 10 грамів солі
 – 30 грамів цукру;
 – гвоздика, бадьян, коріандр, фенхель.

Приготування:

  • Тоненько шаткуємо капусту, переминаємо із сіллю та перекладаємо у півлітрову банку.
  • Окремо змішуємо воду зі всіма спеціями, цукром та оцтом. Доводимо до кипіння та заливаємо щойно знятим з плити маринадом.
  • Зверху, за бажанням, можна додати олії.
  • Ще гарячу банку з капустою можна поставити у гарячу воду хвилин на 10 – 15, щоб добре промаринувалася капуста.
  • Охолоджуємо і даємо постояти до вечора. 

Смачного!

Автор: Богданна Рибак