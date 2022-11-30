Смакує холодною: маринуємо квасолю в олії та зелені

Маринована квасоля – чудовий додаток до будь-якого гарніру. Окрім того, вона стане у пригоді, коли немає змоги приготувати щось через відсутність електрики.

Маринована квасоля прекрасно доповнює пасту, сирну або м'ясну дошку. Також її можна використати як поживну закуску, використавши лаваш та улюблений соус. Якщо у вас зникне світло – вона наситить ваш організм та дозволить смачно поїсти без потреби шукати можливості її розігріти.

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Дехто знімає з квасолі шкірку, але це може призвести до того, що маринад перебере на себе абсолютно усі смакові акценти. Якщо ви не впевнені у тому, що прагнете саме до такого результату, то вдаватися до такого кроку не варто.

Рецепт маринованої квасолі

Час: 20 хвилин + 12 годин

Порцій: 2 маленькі баночки

Заготовка, яка завше стане у пригоді / Фото Cztery Fajery

Інгредієнти:

400 грамів квасолі;

6 столових ложок винного або яблучного оцту;

9 столових ложок оливкової олії;

2 зубчики часнику;

2 – 3 столові ложки дрібно нарізаної улюбленої зелені;

цедра половини лимона;

пів чайної ложки солі;

пів чайної ложки чорного перцю;

пів чайної ложки коріандру, гірчиці або кмину.

Приготування:

Кип'ятимо велику кількість підсоленої води. Опускаємо квасолю у кип'яток та варимо 5 хвилин. Зливаємо гарячу воду та перекладаємо квасолю у холодну воду, щоб вона вистигла. Змішуємо оцет, олію, часник, трави, сіль та перець. Добре перемішуємо маринад. З'єднуємо квасолю з маринадом. Закриваємо квасолю у банки та залишаємо на 12 годин. Зберігати продукт у холодильнику можна впродовж двох тижнів.

Смачного!