У 10 разів смачніші, ніж гриби: приготуйте фантастичні мариновані баклажани
5 липня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Мариновані баклажани дуже схожі на гриби. Проте по них не треба йти в ліс.
Такі баклажани сподобаються навіть тим, хто не любить цей овоч. Обов'язково збережіть цей рецепт.
Варто спробувати Неймовірно апетитний: готуємо салат зі шпарагівки на зиму
Мариновані баклажани
- Час: 10 хвилин + 1 година
- Порцій: 4
– 2 баклажани;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 цибуля;
– 1 столова ложка цукру;
– 3 столові ложки олії;
– 3 столові ложки оцту 9%;
– 1 чайна ложка солі;
– пучок кропу;
– коріандр до смаку.
Дивіться, як маринувати баклажани: відео
Приготування:
- Баклажани наріжте на великі кубики. Обсмажте на добре розігрітій пательні на олії до золотистості.
- Для маринаду змішайте подрібнену цибулю і натріть туди часник. Влийте олію та оцет, всипте цукор і сіль та перемішайте.
- Маринад змішайте з підсмаженими баклажанами та за бажанням додайте коріандр.
- У кінці додайте подрібнений кріп і залиште в холодильнику мінімум на 1 годину, а краще – на ніч.