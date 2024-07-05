У 10 разів смачніші, ніж гриби: приготуйте фантастичні мариновані баклажани

5 липня 2024, 15:59
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Джерело:

yuliia.senych

Мариновані баклажани дуже схожі на гриби. Проте по них не треба йти в ліс.

Такі баклажани сподобаються навіть тим, хто не любить цей овоч. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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Мариновані баклажани

  • Час: 10 хвилин + 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 цибуля;
– 1 столова ложка цукру;
– 3 столові ложки олії;
– 3 столові ложки оцту 9%;
– 1 чайна ложка солі;
– пучок кропу;
– коріандр до смаку.

Дивіться, як маринувати баклажани: відео

Приготування:

  1. Баклажани наріжте на великі кубики. Обсмажте на добре розігрітій пательні на олії до золотистості.
  2. Для маринаду змішайте подрібнену цибулю і натріть туди часник. Влийте олію та оцет, всипте цукор і сіль та перемішайте.
  3. Маринад змішайте з підсмаженими баклажанами та за бажанням додайте коріандр.
  4. У кінці додайте подрібнений кріп і залиште в холодильнику мінімум на 1 годину, а краще – на ніч.

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Автор: Ольга Котів