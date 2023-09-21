Білі мариновані гриби – найкраща закуска на зиму
21 вересня 2023, 12:35Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
На ринку вже можна придбати великі та красиві білі гриби. Аби правильно заготувати їх на зиму ділимося рецептом.
Білі грибочки можна не тільки сушити чи заморожувати, а й маринувати. Аби вони точно вдалися представляємо рецепт українського шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка.
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Подавайте їх з олією, кільцями цибулі чи іншою улюбленою зеленню.
Рецепт маринованих білих грибів
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
– 800 грамів сирих білих грибів;
– 1 літр води;
– 2 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 50 грамів 9% оцту;
– 2 бутони гвоздики;
– 2 горошки чорного перцю;
– 1 лавровий лист.
Приготування:
- Свіжі білі гриби ретельно перебираємо, промиваємо та зрізаємо низ ніжок.
- Перекладаємо гриби в каструлю, заливаємо водою з сіллю. Варимо їх 20 хвилин після закипання. У процесі варіння з'являтиметься піна, її необхідно акуратно видаляти ложкою або шумівкою. Перекладаємо гриби на друшляк і добре промийте під проточною водою.
- Для маринаду вливаємо до каструлі 1 літр окропу, додайте 2 столові ложки солі, цукор, 2 бутони гвоздики, горошки чорного перцю та лавровий лист. Варимо маринад до розчинення солі та цукру, а потім додаємо оцту.
- У киплячий маринад кидаємо гриби та варимо 10 хвилин.
- Перекладаємо білі гриби в банки, заливаємо маринадом зі спеціями та закриваємо кришками. Ставимо їх стерилізуватися 15 хвилин на маленькому вогні,
- Закриваємо кришками та перевертаємо догори дном. Вкриваємо теплою ковдрою та залишаємо охолоджуватися на добу.
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