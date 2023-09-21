Білі мариновані гриби – найкраща закуска на зиму

21 вересня 2023, 12:35
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Джерело:

Євген Клопотенко

На ринку вже можна придбати великі та красиві білі гриби. Аби правильно заготувати їх на зиму ділимося рецептом.

Білі грибочки можна не тільки сушити чи заморожувати, а й маринувати. Аби вони точно вдалися представляємо рецепт українського шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка.

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Подавайте їх з олією, кільцями цибулі чи іншою улюбленою зеленню.

Рецепт маринованих білих грибів

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 800 грамів сирих білих грибів;
 – 1 літр води;
 – 2 столові ложки солі;
 – 1 столова ложка цукру;
 – 50 грамів 9% оцту;
 – 2 бутони гвоздики;
 – 2 горошки чорного перцю;
 – 1 лавровий лист.

Приготування:

  • Свіжі білі гриби ретельно перебираємо, промиваємо та зрізаємо низ ніжок.
  • Перекладаємо гриби в каструлю, заливаємо водою з сіллю. Варимо їх 20 хвилин після закипання. У процесі варіння з'являтиметься піна, її необхідно акуратно видаляти ложкою або шумівкою. Перекладаємо гриби на друшляк і добре промийте під проточною водою.
  • Для маринаду вливаємо до каструлі 1 літр окропу, додайте 2 столові ложки солі, цукор, 2 бутони гвоздики, горошки чорного перцю та лавровий лист. Варимо маринад до розчинення солі та цукру, а потім додаємо оцту.
  • У киплячий маринад кидаємо гриби та варимо 10 хвилин.
  • Перекладаємо білі гриби в банки, заливаємо маринадом зі спеціями та закриваємо кришками. Ставимо їх стерилізуватися 15 хвилин на маленькому вогні,
  • Закриваємо кришками та перевертаємо догори дном. Вкриваємо теплою ковдрою та залишаємо охолоджуватися на добу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак