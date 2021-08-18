Мариновані кабачки за 10 хвилин: швидкий рецепт до столу від Лізи Глінської

18 серпня 2021 , 13:22
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Щоб приготувати швидку закуску з кабачків вам не потрібно годинами стояти на кухні та готувати. Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами відмінним рецептом маринованих кабачків, які готуються за 10 хвилин.

Мариновані кабачки – відмінна закуска до буденного і святкового столу. Їх можна подавати до м'яса чи риби, або як окрему страву і їсти з хрумкими грінками.

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Мариновані кабачки

  • Час: 10 хвилин + 3 години на маринування.
  • Порції: 2


Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 3 молодих кабачки;
 – 1 ст. л. солі;
 – 1 ст. л. цукру;
 – 20 мл оцту 9%;
 – 2 зубчики часнику;
 – 50 мл рослинної олії;
 – петрушка на ваш смак;
 – перець чилі на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно помийте та посушіть кабачки. Наріжте їх тонкими полосками.


Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Посоліть кабачки та залишіть на 15 хвилин, щоб вони віддали зайвий сік.


Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Для приготування маринаду змішайте в мисці олію, цукор та оцет.


Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Подрібніть ножем перець чилі, часник та петрушку, відправте в маринад.


Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Злийте зайвий сік з кабачків.


Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Додайте до кабачків маринад та ретельно перемішайте. Накрийте шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 2 – 3 години.


Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Мариновані кабачки готові. Смачного!

Рецепт маринованих кабачків з перцем чилі – відео:

 

Автор: Богданна Рибак