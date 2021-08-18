Мариновані кабачки за 10 хвилин: швидкий рецепт до столу від Лізи Глінської
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Щоб приготувати швидку закуску з кабачків вам не потрібно годинами стояти на кухні та готувати. Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами відмінним рецептом маринованих кабачків, які готуються за 10 хвилин.
Мариновані кабачки – відмінна закуска до буденного і святкового столу. Їх можна подавати до м'яса чи риби, або як окрему страву і їсти з хрумкими грінками.
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Мариновані кабачки
- Час: 10 хвилин + 3 години на маринування.
- Порції: 2
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської
– 3 молодих кабачки;
– 1 ст. л. солі;
– 1 ст. л. цукру;
– 20 мл оцту 9%;
– 2 зубчики часнику;
– 50 мл рослинної олії;
– петрушка на ваш смак;
– перець чилі на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте та посушіть кабачки. Наріжте їх тонкими полосками.
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської
- Посоліть кабачки та залишіть на 15 хвилин, щоб вони віддали зайвий сік.
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської
- Для приготування маринаду змішайте в мисці олію, цукор та оцет.
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської
- Подрібніть ножем перець чилі, часник та петрушку, відправте в маринад.
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської
- Злийте зайвий сік з кабачків.
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської
- Додайте до кабачків маринад та ретельно перемішайте. Накрийте шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 2 – 3 години.
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської
- Мариновані кабачки готові. Смачного!
Рецепт маринованих кабачків з перцем чилі – відео: