Мариновані кабачки за 10 хвилин: швидкий рецепт до столу від Лізи Глінської

Щоб приготувати швидку закуску з кабачків вам не потрібно годинами стояти на кухні та готувати. Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами відмінним рецептом маринованих кабачків, які готуються за 10 хвилин.

Мариновані кабачки – відмінна закуска до буденного і святкового столу. Їх можна подавати до м'яса чи риби, або як окрему страву і їсти з хрумкими грінками.

Читайте також "Та сама курочка": у магазинах з'явився загадковий бренд – кому він належить

Мариновані кабачки

Час: 10 хвилин + 3 години на маринування.

10 хвилин + 3 години на маринування. Порції: 2



Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

– 3 молодих кабачки;– 1 ст. л. солі;– 1 ст. л. цукру;– 20 мл оцту 9%;– 2 зубчики часнику;– 50 мл рослинної олії;– петрушка на ваш смак;– перець чилі на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте та посушіть кабачки. Наріжте їх тонкими полосками.



Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

Посоліть кабачки та залишіть на 15 хвилин, щоб вони віддали зайвий сік.



Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

Для приготування маринаду змішайте в мисці олію, цукор та оцет.



Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

Подрібніть ножем перець чилі, часник та петрушку, відправте в маринад.



Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

Злийте зайвий сік з кабачків.



Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

Додайте до кабачків маринад та ретельно перемішайте. Накрийте шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 2 – 3 години.



Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

Мариновані кабачки готові. Смачного!

Рецепт маринованих кабачків з перцем чилі – відео: