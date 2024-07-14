Швидкий рецепт без стерилізації: як приготувати мариновані огірки

14 липня 2024, 23:55
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Джерело:

Уніан

Консервовані огірки – це традиційна закуска, яка займає почесне місце на столах багатьох родин. Приємний хруст і насичений смак роблять їх ідеальним доповненням до різноманітних страв. Така закрутка підходить усім!

Приготування маринованих огірків в домашніх умовах – це чудова можливість створити якісний продукт з перевірених інгредієнтів. А якщо це ще й швидко, то взагалі неймовірно!

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Рецепт маринованих огірків

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 1 болгарський перець;
– 2 парасольки кропу;
– 4 – 6 зубків часнику;
– 8 чайних ложок оцту 9%;
– 4 штуки запашного перцю горошком;
– 10 штук чорного перцю горошком;
– 2 лаврові листки;
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі;
– 2,5 столоової ложки цукру.

Приготування:

  1. Огірки вимийте, залийте холодною водою і залиште на одну-дві години.
  2. Банки промийте содою та стерилізуйте над парою протягом п'яти хвилин, а кришки прокип'ятіть. Лавровий лист і кріп залийте окропом і залиште на одну хвилину.
  3. Розкладіть по банках інгредієнти: перець шматочками, лавровий лист, чорний і запашний перці, часник та парасольки кропу. Викладіть огірки в банки спочатку вертикально, відрізавши плодоніжку, другий ряд розмістіть горизонтально.
  4. Зверху додайте ще часник і кріп, залийте окропом, накрийте кришками та залиште на десять хвилин.
  5. Злийте воду, закип'ятіть її знову і знову залийте огірки, накрийте кришками.
  6. Після другої заливки воду злийте зовсім.
  7. Приготуйте маринад: на один літр води візьміть одну столову ложку солі та дві з половиною столові ложки цукру.
  8. Доведіть до кипіння, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Залийте свіжим маринадом огірки в банках.
  9. В одну літрову банку додайте оцет, одразу закрийте банки кришками.
  10. Переверніть банки догори дном, приберіть у тепле місце та накрийте ковдрою до повного охолодження.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська