Швидкий рецепт без стерилізації: як приготувати мариновані огірки

Консервовані огірки – це традиційна закуска, яка займає почесне місце на столах багатьох родин. Приємний хруст і насичений смак роблять їх ідеальним доповненням до різноманітних страв. Така закрутка підходить усім!

Приготування маринованих огірків в домашніх умовах – це чудова можливість створити якісний продукт з перевірених інгредієнтів. А якщо це ще й швидко, то взагалі неймовірно!

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Рецепт маринованих огірків

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

– 1 кілограм огірків;– 1 болгарський перець;– 2 парасольки кропу;– 4 – 6 зубків часнику;– 8 чайних ложок оцту 9%;– 4 штуки запашного перцю горошком;– 10 штук чорного перцю горошком;– 2 лаврові листки;– 1 літр води;– 1 столова ложка солі;– 2,5 столоової ложки цукру.

Приготування:

Огірки вимийте, залийте холодною водою і залиште на одну-дві години. Банки промийте содою та стерилізуйте над парою протягом п'яти хвилин, а кришки прокип'ятіть. Лавровий лист і кріп залийте окропом і залиште на одну хвилину. Розкладіть по банках інгредієнти: перець шматочками, лавровий лист, чорний і запашний перці, часник та парасольки кропу. Викладіть огірки в банки спочатку вертикально, відрізавши плодоніжку, другий ряд розмістіть горизонтально. Зверху додайте ще часник і кріп, залийте окропом, накрийте кришками та залиште на десять хвилин. Злийте воду, закип'ятіть її знову і знову залийте огірки, накрийте кришками. Після другої заливки воду злийте зовсім. Приготуйте маринад: на один літр води візьміть одну столову ложку солі та дві з половиною столові ложки цукру. Доведіть до кипіння, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Залийте свіжим маринадом огірки в банках. В одну літрову банку додайте оцет, одразу закрийте банки кришками. Переверніть банки догори дном, приберіть у тепле місце та накрийте ковдрою до повного охолодження.

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