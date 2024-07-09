Те, що треба на зиму: простий рецепт маринованих помідорів з цибулею

9 липня 2024, 16:49
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Джерело:

Shuba

Мариновані помідори, мабуть, люблять всі. Спробуйте цьогоріч законсервувати їх з цибулею.

Такі помідори будуть на диво ароматними. Вони точно сподобаються усім вашим рідним.

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Мариновані помідори – покроковий рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 3 цибулини;
– 4 парасольки кропу;
– 4 лаврові листки;
– 8 горошинок духмяного перцю.
Для маринаду:
– 2 літри води;
– 60 грамів солі;
– 80 грамів цукру;
– 80 мілілітрів оцту.

Приготування:

  1. Помідори й парасольки кропу помийте. Цибулю почистьте та наріжте кільцями середньої товщини.
  2. На дно стерилізованих банок покладіть кріп, лаврові листки й горошини перцю. Зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі.
  3. Для маринаду в окріп всипте сіль та цукор, кип'ятіть кілька хвилин до розчинення цукру.
  4. Розлийте маринад в банки, накрийте металічними кришками та стерилізуйте 20 хвилин. Потім влийте в банки оцет і стерилізуйте ще 2 хвилини.
  5. Банки щільно закрийте кришками, переверніть, закутайте й залиште до повного остигання. Зберігайте в темному прохолодному місці.

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Автор: Ольга Котів