Те, що треба на зиму: простий рецепт маринованих помідорів з цибулею

Мариновані помідори, мабуть, люблять всі. Спробуйте цьогоріч законсервувати їх з цибулею.

Такі помідори будуть на диво ароматними. Вони точно сподобаються усім вашим рідним.

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Мариновані помідори – покроковий рецепт

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 2 кілограми помідорів;– 3 цибулини;– 4 парасольки кропу;– 4 лаврові листки;– 8 горошинок духмяного перцю.– 2 літри води;– 60 грамів солі;– 80 грамів цукру;– 80 мілілітрів оцту.

Приготування:

Помідори й парасольки кропу помийте. Цибулю почистьте та наріжте кільцями середньої товщини. На дно стерилізованих банок покладіть кріп, лаврові листки й горошини перцю. Зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі. Для маринаду в окріп всипте сіль та цукор, кип'ятіть кілька хвилин до розчинення цукру. Розлийте маринад в банки, накрийте металічними кришками та стерилізуйте 20 хвилин. Потім влийте в банки оцет і стерилізуйте ще 2 хвилини. Банки щільно закрийте кришками, переверніть, закутайте й залиште до повного остигання. Зберігайте в темному прохолодному місці.