Те, що треба на зиму: простий рецепт маринованих помідорів з цибулею
9 липня 2024, 16:49Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Мариновані помідори, мабуть, люблять всі. Спробуйте цьогоріч законсервувати їх з цибулею.
Такі помідори будуть на диво ароматними. Вони точно сподобаються усім вашим рідним.
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Мариновані помідори – покроковий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 кілограми помідорів;
– 3 цибулини;
– 4 парасольки кропу;
– 4 лаврові листки;
– 8 горошинок духмяного перцю.
Для маринаду:
– 2 літри води;
– 60 грамів солі;
– 80 грамів цукру;
– 80 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Помідори й парасольки кропу помийте. Цибулю почистьте та наріжте кільцями середньої товщини.
- На дно стерилізованих банок покладіть кріп, лаврові листки й горошини перцю. Зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі.
- Для маринаду в окріп всипте сіль та цукор, кип'ятіть кілька хвилин до розчинення цукру.
- Розлийте маринад в банки, накрийте металічними кришками та стерилізуйте 20 хвилин. Потім влийте в банки оцет і стерилізуйте ще 2 хвилини.
- Банки щільно закрийте кришками, переверніть, закутайте й залиште до повного остигання. Зберігайте в темному прохолодному місці.