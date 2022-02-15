Мариновані помідори за 60 хвилин: домашній рецепт від Лізи Глінської
15 лютого 2022 , 20:30Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Якщо ви не зробили заготовок на зиму, а магазинним консерваціям не довіряєте – вихід є. Приготуйте власноруч мариновані домашні помідори всього за одну годину. Залишіть їх маринуватися на добу та смакуйте неперевершеною закускою!
Рецепт маринованих помідорів
- Час: 1 година (24 години для маринування)
- Порції: 2
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Фото Лізи Глінської
– 1 кілограм помідорів чері або коктейльних);
Для маринаду:
– 1 літр води;
– 35 грамів солі;
– 35 грамів цукру;
– 35 мілілітрів оцту (9%);
– лавровий лист;
– чорний перець горошком;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– 1 невелика цибулина;
– 20 – 30 грамів кропу.
Приготування:
- Для маринаду змішайте в мисці сіль, цукор, оцет, лавровий лист та чорний горошок. Залийте спеції гарячою водою та перемішайте, щоб цукор та сіль розчинилися.
Скріншот з відео
- Залишіть маринад охолонути.
Скріншот з відео
- Кожен помідор проколіть зубочисткою. Залийте їх окропом та залишіть на 1 хвилину. Злийте окріп та залийте їх холодною водою, щоб легко зняти шкірку.
- Наріжте цибулю тонкими кільцями, а часник скибками.
Скріншот з відео
- Викладіть на дно миски кріп, цибулю та часник.
Скріншот з відео
- Почищені помідори від шкірки перекладіть в миску до цибулі та часнику. Залийте їх маринадом та накрийте шаром харчової плівки. Відправте в холодильник на 24 години.
Скріншот з відео
- Апетитні, домашні мариновані помідори готові.
Смачного!
Відеорецепт приготування маринованих помідорів: