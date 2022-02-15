Мариновані помідори за 60 хвилин: домашній рецепт від Лізи Глінської

15 лютого 2022 , 20:30
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Якщо ви не зробили заготовок на зиму, а магазинним консерваціям не довіряєте – вихід є. Приготуйте власноруч мариновані домашні помідори всього за одну годину. Залишіть їх маринуватися на добу та смакуйте неперевершеною закускою!

Рецепт маринованих помідорів

  • Час: 1 година (24 години для маринування)
  • Порції: 2

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Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 1 кілограм помідорів чері або коктейльних);
Для маринаду:
 – 1 літр води;
 – 35 грамів солі;
 – 35 грамів цукру;
 – 35 мілілітрів оцту (9%);
 – лавровий лист;
 – чорний перець горошком;
 – 5 – 6 зубчиків часнику;
 – 1 невелика цибулина;
 – 20 – 30 грамів кропу.

Приготування:

  1. Для маринаду змішайте в мисці сіль, цукор, оцет, лавровий лист та чорний горошок. Залийте спеції гарячою водою та перемішайте, щоб цукор та сіль розчинилися.


Скріншот з відео

  1. Залишіть маринад охолонути.


Скріншот з відео

  1. Кожен помідор проколіть зубочисткою. Залийте їх окропом та залишіть на 1 хвилину. Злийте окріп та залийте їх холодною водою, щоб легко зняти шкірку.
  1. Наріжте цибулю тонкими кільцями, а часник скибками.


Скріншот з відео

  1. Викладіть на дно миски кріп, цибулю та часник.


Скріншот з відео

  1. Почищені помідори від шкірки перекладіть в миску до цибулі та часнику. Залийте їх маринадом та накрийте шаром харчової плівки. Відправте в холодильник на 24 години.


Скріншот з відео

  1. Апетитні, домашні мариновані помідори готові. 

Смачного!

Відеорецепт приготування маринованих помідорів:

 

Автор: Богданна Рибак