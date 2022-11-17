Для м'яса та птиці: маринуємо яблука в оцті
17 листопада 2022 , 17:12Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Мариновані яблука доведуть смак будь-якого м'яса до досконалості. Готувати їх вкрай легко, а результат перевершить усі ваші очікування.
Яблука – це фрукт, який чудово пасує до будь-якого виду м'яса. Зазвичай ми використовуємо їх у свіжому вигляді, але якщо витратити трішки часу та зусиль, то вони здатні розкрити смак страви значно глибше. Спробуйте скористатися цим рецептом та поєднати ці яблука з м'ясом – і результат може бути справді приголомшливим.
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Рецепт маринованих яблук в оцті
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Особливий додаток до м'яса / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 1 літр води;
- 35 грамів цукру;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 3 столові ложки 10% оцту.
Для кожної баночки потрібні:
- 1 гвоздика;
- 2 – 4 зерна чорного перцю;
- 2 зерна духмяного перцю.
Приготування:
- Яблука миємо, видаляємо серцевини, але шкірку не знімаємо.
- Розкладаємо яблука по банках та додаємо спеції.
- Готуємо розсіл з води, солі, цукру та оцту та заливаємо ним яблука.
- Пастеризуємо 20 хвилин, але якщо яблука почнуть розварюватися, то час процесу варто скоротити.
- При нагоді додаємо яблука до улюбленого м'яса.
Смачного!