Для м'яса та птиці: маринуємо яблука в оцті

17 листопада 2022 , 17:12
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Джерело:

Beszamel

Мариновані яблука доведуть смак будь-якого м'яса до досконалості. Готувати їх вкрай легко, а результат перевершить усі ваші очікування.

Яблука – це фрукт, який чудово пасує до будь-якого виду м'яса. Зазвичай ми використовуємо їх у свіжому вигляді, але якщо витратити трішки часу та зусиль, то вони здатні розкрити смак страви значно глибше. Спробуйте скористатися цим рецептом та поєднати ці яблука з м'ясом – і результат може бути справді приголомшливим.

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Рецепт маринованих яблук в оцті

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Особливий додаток до м'яса / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 1 літр води;
  • 35 грамів цукру;
  • 0,5 чайної ложки солі;
  • 3 столові ложки 10% оцту.

Для кожної баночки потрібні:

  • 1 гвоздика;
  • 2 – 4 зерна чорного перцю;
  • 2 зерна духмяного перцю.

Приготування:

  1. Яблука миємо, видаляємо серцевини, але шкірку не знімаємо.
  2. Розкладаємо яблука по банках та додаємо спеції.
  3. Готуємо розсіл з води, солі, цукру та оцту та заливаємо ним яблука.
  4. Пастеризуємо 20 хвилин, але якщо яблука почнуть розварюватися, то час процесу варто скоротити.
  5. При нагоді додаємо яблука до улюбленого м'яса.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська