Як приготувати маринований перець: швидкий рецепт, доступний кожному
17 серпня 2022 , 22:26Читать новость на русском
Джерело:onet
Домашня заготівля з перцю – це смачна консервація, яка точно повинна бути у вашій коморі. Подивіться, як можна легко та просто приготувати цей смаколик, і ви точно захочете це повторити.
Солодкий маринований перець з ідеальною оцтовою ноткою та легкими нотками спецій – це справді щось особливе. Рекомендуємо цей простий рецепт, який легко зможе повторити кожен.
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Рецепт маринованих перців
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1,5 кілограма болгарського перцю (можна обрати різних кольорів);
- 5 склянок води;
- 1 склянка 10% оцту;
- 1 склянка цукру;
- 1 столова ложка солі;
- лавровий лист, гірчиця, кілька зерен перцю, запашний перець;
- олія.
Приготування:
- Перець розріжте, видаліть насіння і плодоніжки, наріжте шматочками. Приготуйте розсіл: 5 склянок води, склянку оцту, цукор і столову ложку солі з’єднайте та проваріть.
- Перець щільно укладіть в простерилізовані банки, залийте розсолом і додайте в кожну банку перець, запашний перець, лавровий лист і зерна гірчиці.
- Зверху влийте столову ложку олії.
- Закрийте щільно банки.
- Пастеризуйте 10 – 15 хвилин у гарячій воді.
- Зберігайте у темному та прохолодному місці.