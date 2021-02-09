Як приготувати масло гхі вдома: рецепт від Тані Литвинової

Джерело:інстаграм Тані Литвинової
Таня Литвинова навчить нас, як правильно готувати корисне масло гхі вдома та розкриє всі секрети його правильного приготування.
Масло гхі віднедавна увірвалося на наш ринок та заполонило його! На кожному кроці ми чуємо про його корисні властивості, а їх, до речі, досить багато.
Читайте також Чотири види соусів до м'яса, птиці, риби, овочів: рецепти від Тані Литвинової
До прикладу, масло гхі підвищує імунітет, збагачує організм корисними вітамінами А і Е, а ще понижує кислотність.
Масло гхі – це повністю розтоплене звичайно вершкове масло, але очищене від шкідливих добавок. Шляхом свого очищення, при розтоплюванні у маслі гхі залишаються тільки корисні речовини та вітаміни.
Покрокове приготування масла гхі вдома: