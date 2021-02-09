Як приготувати масло гхі вдома: рецепт від Тані Литвинової

Таня Литвинова навчить нас, як правильно готувати корисне масло гхі вдома та розкриє всі секрети його правильного приготування.

Масло гхі віднедавна увірвалося на наш ринок та заполонило його! На кожному кроці ми чуємо про його корисні властивості, а їх, до речі, досить багато.

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До прикладу, масло гхі підвищує імунітет, збагачує організм корисними вітамінами А і Е, а ще понижує кислотність.

Що таке масло гхі?

Масло гхі – це повністю розтоплене звичайно вершкове масло, але очищене від шкідливих добавок. Шляхом свого очищення, при розтоплюванні у маслі гхі залишаються тільки корисні речовини та вітаміни.

Як приготувати масло гхі вдома

Для приготування масла гхі вдома обирайте вершкове масло, краще домашнє. Підготуйте невисоку каструлю з товстим дном, та бажано антипригарне. На першому етапі приготування топимо масло на високій температурі, щоб воно добряче прогрілося та розтопилося. На другому етапі, коли з'явилась пінка, а невеличкі часточки з масла почали осідати на дно – зменште температуру до мінімуму. Щоб масло не перегрілося – знімайте пінку ложкою з поверхні тим самим, очищаючи його. Як тільки поверхня масла стане золотистою та прозорою, масло гхі готове. Процідіть його через сито або марлю в посудину. З 350 грамів вершкового масла ми отримаємо 260 грамів масла гхі. Смачного!

– 350 г вершкового масла.

Покрокове приготування масла гхі вдома: