Рецепт шоколадного торта з млинців на Масляну

Найкращий та найсмачніший десерт на Масляну – це шоколадний торт з млинців. Його обожнюють діти, а дорослі готові ласувати ним хоч кожного дня!

Приготуйте шоколадний торт з млинців на обід або вечерю, подайте його до святкового столу та ваші гості будуть в захваті від ніжного поєднання смаків десерту.

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Шоколадний торт з млинців можна перемастити вершковим кремом, сирним кремом або шоколадною чи арахісовою пастою. У будь-якому з цих варіантів торт буде чудово смакувати.

Як приготувати шоколадні млинці

У глибокій мисці збийте яйця з цукром, сіллю до пінки. Підігрійте молоко до кімнатної температури та тонкою цівкою влийте до яєчної маси. Змішайте просіяне борошно та какао, всипте розпушувач та порційно вводьте до яєчної маси. Продовжуйте вимішувати тісто на млинці до однорідної консистенції. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олією, та обсмажуйте млинці до золотистої скоринки з обох сторін.

Рецепт крему для млинців

У глибоку миску вилийте вершки та збивайте їх за допомогою міксера до пишної піни. Невеликими порціями додавайте до вершків цукор та продовжуйте збивати до стійких піків. Змастіть готовим кремом млинці. У вас вийде високий та смачний шоколадний тортик.

– 500 мл молока;– 3 яйця;– 2 ст. л цукру;– дрібка солі;– ½ ч. л розпушувача;– 2 ст. л какао;– 2 ст. л рослинної олії;– 1 склянка вершків 30%;– 4 ст. л цукру;

За бажанням шоколадний торт можна полити розтопленим шоколадом або посипати цукровою пудрою. Смачного!