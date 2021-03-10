Рецепт шоколадного торта з млинців на Масляну

Найкращий та найсмачніший десерт на Масляну – це шоколадний торт з млинців. Його обожнюють діти, а дорослі готові ласувати ним хоч кожного дня!
Приготуйте шоколадний торт з млинців на обід або вечерю, подайте його до святкового столу та ваші гості будуть в захваті від ніжного поєднання смаків десерту.
Читайте також Рецепт млинців зі шпинатом та авокадо від Джеймі Олівера
Шоколадний торт з млинців можна перемастити вершковим кремом, сирним кремом або шоколадною чи арахісовою пастою. У будь-якому з цих варіантів торт буде чудово смакувати.
Як приготувати шоколадні млинці
Інгредієнти:
– 500 мл молока;
– 3 яйця;
– 2 ст. л цукру;
– дрібка солі;
– ½ ч. л розпушувача;
– 2 ст. л какао;
– 2 ст. л рослинної олії;
- У глибокій мисці збийте яйця з цукром, сіллю до пінки.
- Підігрійте молоко до кімнатної температури та тонкою цівкою влийте до яєчної маси.
- Змішайте просіяне борошно та какао, всипте розпушувач та порційно вводьте до яєчної маси. Продовжуйте вимішувати тісто на млинці до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олією, та обсмажуйте млинці до золотистої скоринки з обох сторін.
Рецепт крему для млинців
Інгредієнти:
– 1 склянка вершків 30%;
– 4 ст. л цукру;
- У глибоку миску вилийте вершки та збивайте їх за допомогою міксера до пишної піни.
- Невеликими порціями додавайте до вершків цукор та продовжуйте збивати до стійких піків.
- Змастіть готовим кремом млинці. У вас вийде високий та смачний шоколадний тортик.
За бажанням шоколадний торт можна полити розтопленим шоколадом або посипати цукровою пудрою. Смачного!