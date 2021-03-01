Ліниві млинці з куркою у духовці: рецепт від Тані Литвинової

Незабаром будемо святкувати Масляну. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом лінивих млинців з курячим м'ясом. Ніжні, ароматні млинці вразять усіх гостей не тільки смаком, а й презентацією.

Для того, щоб страва була ніжною і соковитою у фарш треба додати обсмажену цибулю та приготувати тоненькі млинці за рецептом Тетяни Литвинової.

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Рецепт млинців з куркою

Для приготування начинки почистіть, наріжте цибулю скибочками, обсмажте на пательні з олією. Наріжте курятину кубиками, пропустіть через м'ясорубку. У мисці з'єднайте цибулю з фаршем, додайте сіль, перець, перемішайте. На готові млинці викладіть начинку, загорніть у трубочки. У мисці збийте яйця. Деко змастіть соняшниковою олією, викладіть гіркою млинці, змастіть яйцем, зверху накрийте млинцями, загорніть у фольгу. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 40 хвилин, можна на одну годину. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 500 грамів курячих стегон;– 250 грамів цибулі;– 3 столові ложки соняшникової олії;– 1 чайна ложка перцю;– 0,5 чайної ложки солі;– 2 яйця.

Млинці з куркою у духовці – рецепт від Тетяни Литвинової у відео: