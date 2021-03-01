Ліниві млинці з куркою у духовці: рецепт від Тані Литвинової

Незабаром будемо святкувати Масляну. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом лінивих млинців з курячим м'ясом. Ніжні, ароматні млинці вразять усіх гостей не тільки смаком, а й презентацією.
Для того, щоб страва була ніжною і соковитою у фарш треба додати обсмажену цибулю та приготувати тоненькі млинці за рецептом Тетяни Литвинової.
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Рецепт млинців з куркою
Інгредієнти:
– 500 грамів курячих стегон;
– 250 грамів цибулі;
– 3 столові ложки соняшникової олії;
– 1 чайна ложка перцю;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 2 яйця.
- Для приготування начинки почистіть, наріжте цибулю скибочками, обсмажте на пательні з олією.
- Наріжте курятину кубиками, пропустіть через м'ясорубку.
- У мисці з'єднайте цибулю з фаршем, додайте сіль, перець, перемішайте.
- На готові млинці викладіть начинку, загорніть у трубочки.
- У мисці збийте яйця.
- Деко змастіть соняшниковою олією, викладіть гіркою млинці, змастіть яйцем, зверху накрийте млинцями, загорніть у фольгу.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 40 хвилин, можна на одну годину.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Млинці з куркою у духовці – рецепт від Тетяни Литвинової у відео: