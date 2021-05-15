Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск: страва народжена холодом та виліт сильного учасника

У 15 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося чия холодна страва розтопить суддівське серце, а хто покине проєкт вже сьогодні.

У 15 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на учасників проєкту чекає кулінарна полуничка, гонитва за лайками, а далі вперше на кулінарному шоу вони виготовлять крижаний посуд власними руками. Хто з професіоналів впорається краще дізнаємося вже сьогодні.

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На жаль, Микола Мигаль не зміг взяти участь у першому випробуванні 15 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" через стан здоров'я.

Першим завданням від суддів стало випробування на наявність художнього смаку. Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дозволили кулінарам взяти з собою до павільйону проєкту мобільні телефони, адже за фотографіями приготованої страви визначатимуть переможця конкурсу.

Кулінарам 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" потрібно готувати не лише смачно, а й вміти красиво подати страву, а догодити сучасній молоді не так легко. У соцмережах страва вважається успішною, якщо вона зібрала щонайменше сотню лайків, якщо ж ні – ви ходили в ресторан марно.

Професіоналам потрібно приготувати не лише смачну та збалансовану страву, а й створити візуальний шедевр. Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть дивитись та оцінювати на страви через великий екран, ті страви, які не викличуть бажання їх скуштувати не будуть брати участі у вердиктах, і судді не будуть їх куштувати. Автори невдалих фотографій одразу одягнуть чорні фартухи.

Владислав Цимбалюк готує курку кокле, Елеонора Баранова – овочі сьорф енд тьорф з дорадо і курки, Віктор Шайдецький – дорадо з пюре із пастернаку та селери, Микола Люлько – пасту з кальмарів, Стела Клименко – тартар з дорадо і креветки, Ліля Стоянова – сібас з маринованою редькою, а Леонід малюга – крем з маринованого сібаса та крем-сиру Філедельфія.

За вердиктом суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Влад і Ліля одягнули чорні фартухи, адже їхні презентації та вигляд страв не сподобався суддям візуально. А Леонід отримав чорний фартух через незбалансований смак страви та недосконалу презентацію.

Стела Клименко зі своє стравою стала найкращою у першому випробуванні 15 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Крижаний посуд власними руками

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запропонували надихнутися учасникам мистецтвом та приготувати власноруч посуд з брили льоду, який попередньо потрібно витесати.

Стела, як найкраща за попереднім конкурсом отримала право обрати собі двох капітанів конкурентів – Ліля, Влад стали її вибором.

Стела стала в пару з Елеонорою, Ліля з Віктором, а Влад з Миколою та Леонідом.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" надихнулися на це випробування з несприятливих та холодних погодних умов. Багатокомпонентна страва, що буде народжена холодом та подаватиметься суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" у крижаному посуді – головне завдання професіоналів.

За півтори години три команди учасників подали суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" свої шедевральні страви у крижаних тарілках, які вони стесували з велетенської брили льоду власноруч.

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Стела та Еля подали суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" страву в оригінальній крижаній тарілці, яку капітан команди довго та терпеливо майструвала. Судді оцінили страву синьої команди – маринований сібас, граніту зі шпинату та пюре з печеного яблука, та відзначили чудовий смак.

Команда жовтих, де капітаном був Владислав, а учасниками Микола та Леонід, подали суддям ідеальну крижану тарілку у з ідеально вирізьбленими формами та страву – тартар з сібаса, цибулі шалот з соусом та ягідним сорбетом.

Віктор та Ліля були у червоній команді. Судді відзначили за простий посуд в учасників 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", а страва – гаспачо з буряка та кнелею з козиного сиру була занадто банальною за смаком.

За вердиктом другого випробування 15 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чорного фартуха одягнув Віктор Шайдецький з команди червоних, адже Ліля вже була його власницею.

Битва чорних фартухів

До битви чорних приєднався Микола Мигаль, який через хворобу не міг взяти участь у випробуваннях 15 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Тема битви чорних – екзотика. Кулінари навмання обрали робочі поверхні, на яких їх вже чекали коробки-загадки. Найекзотичніша страва яку тримав у своїх руках Ектор Хіменес-Браво – поєднання ямсу, риби Групер та куркуми вважається непоєднуваною навіть для екзотичної кухні.

Завдання кухарів не копіювати страву, а приготувати її копію з українських продуктів.

За півтори години чорнофартушники намагалися підібрати українські продукти для екзотичної страви, щоб її копія відповідала оригіналу.

Віктор Шайдецький пішов на вердикти до суддів першим, хлопець замінив папаю та манго та обліпиху та цукіні, а рибу Групер на товстолоба. Суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" сподобалася страва професіонала, але над презентацією порадили ще попрацювати.

Владислав Цимбалюк теж обрав рибу товстолоб, а от пюре на моркву та гарбуз. В загальному ця копія оригінальної страви теж сподобалася суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Позитивні відгуки про свої страви також почули кухарі Микола Мигаль, Ліля Стоянова. А от у Леоніда Малюги справи були не такі втішні, кухар замінив рибу Групер на карася, а це досить кістла риба. Ектор Хіменес-Браво знайшов у філе кістки, а це поганий знак для вердикту кулінара.

На жаль, у 15 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шоу покинув Леонід Малюга.

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