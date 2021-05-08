У 14 випуску 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" чекає одне індивідуальне випробування у котрому вони будуть поєднувати дві страви в одній, далі на 9-ку найкращих кулінарів України чекає конкурс "Нагодуй інопланетянина" та битва чорних фартухів для найслабших учасників.

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Судді 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" ввічливо привіталися із дев'яткою учасників та одразу перейшли до оголошення правил першого випробування.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" представили дев'ятці кухарів класичну страву австралійської кухні "Поплавок". Вона популярна у світі вже понад півтора століття, а винайшли її з необережності: шеф-кухар ненароком впустив шматок пирога у гороховий крем-суп.

Завданням для професіоналів є правильне поєднання двох різних страв у одній. Важливо, щоб вони досконало доповнювали один одного та смакували.

Микола Люлько приготував гарбузовий крем-суп з равіолі начиненими мусом дорадо та тархуном. Ольга Мартиновська ідеальну текстуру та колір страви, а от зі смаком були трішки проблеми – він не надто виразний.

Стелла Клименко приготувала тайський суп у якому поєднала біск та том ям, а зверху виклала паляницю з карамеллю. Ектор Хіменес-Браво відзначив, що не зумів би доїсти суп до кінця, адже він надто насичений. Віктор Шайдецький подав суддям 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" варіацію на котлету по-київськи та подав її на картопляному крем-супі з топінамбуром. Володимиру Ярославському дуже сподобалася ідея Віктора, він навіть порадив взяти хлопцеві цей рецепт у свою скарбничку.

Елеонора Баранова подала суддям кокле на супі з гарбуза та мускатного горіха. Ектор Хіменес-Браво після куштування супу дівчини, з ложкою підійшов до Миколи Люлька та скуштував страву й у нього. Суддя 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" зробив це для порівняння, й відзначив, що у Миколи смак страви кращий та гармонійніший.

Леонід Малюга подав Володимиру Ярославському котлету з риби та мідій на грибному супі. Судді не вистачило супу за кількістю у страві, адже рис у ній увібрав рідину. Володимиру не сподобались окремі компоненти у страві, він зазначив, що це не страва "Поплавок", адже її верхня частина не плаває у супі.

Ліля Стоянова подала на дегустацію Ользі Мартиновській свинячий бульйон на якому сфера з рагу свинини та броколі. Суддя зробила достатньо зауважень щодо страви, зокрема й про не правильно підібраний посуд для подачі.

Микола Мигаль вирішив піти проти правил та поєднати не дві страви в одній, а розділити одну на дві в одній тарілці. Перед подачею суддям 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" у Миколи не вийшла еспума, але він вирішив подавати страву з тим, що є. Володимир Ярославський скуштував розкладений борщ Миколи та відзначив, що бульйон у ньому мутний, а овочі не виконують ту функцію, котру мали б. На жаль, експеримент Миколи Мигаля провалився.

Віталік Нужний подав Ектору Хіменсу-Браво кальмар фарширований креветками на супі з кокосового молока та морепродуктів. На жаль, вершки у супі Віталія згорнулися, а виправдання кухаря перед суддею були недоречні.

Владислав Цимбалюк подав суддям 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" крем-суп з гарбуза з фокаччою з качки та полуниці й чипсом з Пармезану. Ользі Мартиновській сподобалася ідея кухаря, але фокаччою закуску вона б не називала. В підсумку страва Владислава сподобалася судді кулінарного проєкту.

Судді викликали до себе Миколу Мигаля, Леоніда Малюгу, Елеонору Баранову, Лілю Стоянову та Віталіка Нужного. Всі вони не справилися із завданням та одягнули чорні фартухи.

Найкращими стравами стали "Поплавки" Миколи Люлька та Віктора Шайдецького.

Страви для прибульців

Судді вирішили перевернути кухню "Мастер Шеф" догори дриґом. На учасників чекає випробування космосом, а точніше професіоналам потрібно буде приготувати страву для прибульців. А оцінювати страви професіоналів будуть самі кухарі, а не судді 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали".

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Учасниками потрібно приготувати дві копії страви, скуштувати страву конкурента та винести вердикт у спеціальній таблиці. Оцінювати професіонали будуть один одного за критеріями: відповідність завданню, презентація, смак та сумісність інгредієнтів. Після того як атестати будуть готові, їх скуштують судді та винесуть свої оцінки. Переможе той у кого більшість оцінок зійдеться з оцінками суддів. Якщо такий рекордсмен буде у чорному, він отримає можливість зняти фартуха.

Професіоналам 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" потрібно показати прибульцям чим саме наша планета відрізняється від інших у стравах.

Відведений на приготування час промайнув швидко, через розлиту олію на кухні павільйону Микола Мигаль та Стела Клименко навіть кілька разів впали та набили синців.

Багато з кухарів не встигли приготувати два екземпляри страви для прибульців, та подали тільки по одній – це Віталік Нужний, Ліля Стоянова. Судді 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" не дозволили нікому їх куштувати.

Влад оцінював страву Елі, а вона Миколи Мигаля. Микола оцінював страву Стели, а вона страву Миколи Люлько. Микола Люлько оцінював страву Віктора, а він Леоніда. Леоніду дісталась страва Владислава.

Оцінки кухарів та суддів не збіглися ні в кого, а Елеонора настільки низько оцінила страву Миколи Мигаля, що у нього в підсумку вийшло нуль балів.

Найбільші бали від суддів отримав Микола Люлько, але Стела Клименко не оцінила друга високими балами. Схожа ситуація з оцінюванням була й в інших учасників – колеги занадто прискіпливо судили страви кухарів.

Найнижчі оцінки судді поставили Стелі Клименко, а Микола Мигаль поставив дівчині трішки вищі бали.

За підсумками другого випробування найгіршим суддею для колег стала Елеонора, але дівчина і так була в чорному, тому судді вдягнули чорного фартуха на Миколу Люлька – він був наступним у списку незбіжностей з оцінками суддів. А от Леоніду судді 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" подарували білого фартуха – хлопець був об'єктивним щодо оцінок колег.

Битва чорних фартухів

Не лише кулінарні таланти, а й творчість та фантазія – головний девіз сьогоднішньої битви чорних фартухів.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" запропонувала чорнофартушникам самостійно обрати робочу поверхню, на якій у кожного стояла власна коробка-загадка.

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Піднявши їх в Елеонори був джойстик, у Віталіка – шнурки, у Миколи Люлька – праска, у Миколи Мигаля – зубна щітка, у Лілі – щітка для волосся.

Кухарям потрібно створити їстівну пару до предмета, щоб вони створили ідеальний дует. Досить складне завдання, котре потрібно виконати за півтори години.

Професіонали одразу зрозуміли суть завдання від суддів 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" та приступили до виконання.

Елеонора зробила їстівну ігрову приставку до джойстика, Віталік – кросівок, Ліля – дзеркало, Микола Мигаль – тюбик зубної пасти, а Микола Люлько – футболку.

За вердиктами суддів 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали" в 14 випуску проєкту шоу покидає Віталік Нужний.

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