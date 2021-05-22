Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск: страви для зіркової родини та девайси власними руками

У 16 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на шеф-кухарів чекає знайомство з новим конкурсом на шоу, також кулінари готуватимуть страви для зіркової родини з проєкту "Хата на тата". Такого на кухні проєкту ще не було, не пропустіть!

У 16 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" сімка найкращих кухарів України готуватимуть для популярної сім'ї блогерів, телезірок проєкту "Хата на тата" – родині Ковтун.

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Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали": Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська ввічливо привітали шеф-кухарів та запропонували їм обрати капітанів для першого випробування власноруч. Охочих було не багато. Першим роль капітана вирішив приміряти на себе Микола Люлько, другим – Микола Мигаль.

Микола Мигаль обрав синій колір фартухів та до його команди увійшли Елеонора Баранова, Ліля Стоянова та Владислав Цимбалюк. До команди червоних – Миколи Люлька, увійшли Віктор Шайдецький та Стела Клименко.

У обох команд під коробками-загадками знаходились однакові набори продуктів: бекон, куряче філе, картопля, цибуля, морква, часник, яйця, спеції та декілька молочка.

З цих продуктів командам потрібно приготувати для популярної сім'ї Ковтун, учасників проєкту "Хата на тата", калорійну страву для тата Руслана, легку та дієтичну страву для мами Надії, страву для шкільного обіду для дітей та варіант святкової романтичної вечері для батьків. У всіх стравах потрібно використати всі інгредієнти, що знаходяться під коробкою-загадкою.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" попросили шеф-кухарів донести до глядачів проєкту, що з простих продуктів можна приготувати нескінчену кількість смачних страв.

Команда синіх приготувала для зіркової родини такі страви: для дітей картоплю пай з курячими медальйонами й соусом голандез, для мами – курячий стейк су-від з карамелізованою морквою, для тата – курячі ковбаски в оболонці з бекону, а на романтичну вечерю – курячі равіолі з морквою та соусом голандез.

Команда червоних подала сім'ї Ковтун морквяні равіолі для дітей, запечені крокети з хрумкою морквою для мами, котлети по-київськи з пюре та смаженою картоплею для тата й курячу грудинку з крамблом з бекону та соусом голандез на романтичну вечерю.

Зірковій сім'ї Ковтун надзвичайно сподобалися страви команди червоних, капітаном якої був Микола Люлько. Їм вони віддали аж чотири голоси, страви команди синіх сподобалися тільки сину. У першому конкурсі 16 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" перемогу здобула команда червоних з рахунком 4:1.

Страви без краю

Перед початком другого випробування синя команда повинна обрати двох учасників, що понесуть відповідальність за поразку команди – вони одягнуть чорні фартухи та будуть боротися за місце на проєкті та битві чорних.

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Команда віддала свої голоси за капітана Миколу Мигаля та Владислава Цимбалюка.

У другому випробуванні на кожного з учасників 16 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чекала власна коробка-загадка. Судді запропонували професіоналам власноруч обрати робочу поверхню та підняти таємничу коробку.

Ектор Хіменес-Браво додав, що сучасні тренди кулінарії за розумне споживання продуктів й саме ця тема буде у другому випробуванні.

Отож, шеф-кухарям потрібно за 30 хвилин приготувати вишукану ресторанну страву з інгредієнту, котрий знаходиться під коробкою-загадкою. У Стели попалася половина молочного поросяти, у Елеонори – кролик, у Лілі – курка, у Миколи Мигала – товстолоб, у Миколи Люлька – кролик, а у Влада друга половина молочного поросяти.

Судді наголосили, що вага інгредієнтів однакова, а не використані частини продукту їм потрібно перекласти у спеціальну гастрономічну посудину. Для чого це робити судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" залишили в таємниці.

Учасники 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" довго думали, що ж буде далі із залишками від продуктів, можливо їх будуть зважувати та за цим результатом судді обиратимуть кращого чи гіршого кухаря. Микола Мигаль вирішив використати 70% риби, а от Віктор Шайдецький вирізав від качки тільки невеличке філе. Чия стратегія буде виграшною, а хто допустився помилки у своїх роздумах та діях дізнаємося вже зараз.

Після закінчення відведеного часу учасники нарешті почули від суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" решту умов випробування.Ольга Мартиновська дістала сім карток на яких написані імена кухарів, суть завдання – навмання обрати карту та зайняти поверхню колеги, ім'я якого буде картці. Професіоналам потрібно знову за 30 хвилин приготувати страву із залишків у посудині. Кухар, якому не дістанеться інгредієнту – автоматично одягне чорного фартуха й приєднається до битви чорних.

Судді куштували страви учасників вкінці чотирьох раундів, ніхто з професіоналів не здався та готував із залишків сусіда до самого кінця. Та чи будуть страви приготовані у повному безладі та паніці смачними та ресторанними? Судді скуштували всі страви учасників та винесли свої вердикти: у Лілі були недотримані пропорції головного інгредієнту та решти продуктів, у Миколи Мигаля судді відзначили недостатню кількість спецій у стравах, Владислав пересушив основний інгредієнт у страві, а Еля пожертвувала якістю нарізки й отримала від суддів шквальну критику. Досконалими страви були тільки у Миколи Люлька, Віктора та Стели.

За результатами другого випробування 16 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чорні фартухи одягнули Ліля та Елеонора.

Битва чорних фартухів

На битві чорних фартухів на учасників чекали по дві коробки-загадки: під першою на професіоналів чекали початкові набори продуктів з телекастингу, а під другою – набір з фольги, пергаменту для випікання, зіп-пакети, плоскогубці, клейка стрічка та інші допоміжні предмети.

За півтори години відведеного часу Лілі, Елі, Миколі та Владу потрібно приготувати кардинально іншу страву від тої, котру вони готували на відборі до 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Також судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дозволили кожному кухарю обрати з продуктової комори по одному інгредієнту та використати його у свої страві: Еля обрала горішки, Ліля – каперси, Влад – баклажан, Микола – яйця.

Весь посуд для приготування страви на битві чорних фартухів їм потрібно приготувати власноруч, адже комора з девайсами закрита.

Час відведений для приготування страв промайнув швидко, судді скуштували страви професіоналів та винесли свій вердикт.

На жаль, із завданням не справився Микола Мигаль, він покидає кулінарне шоу у 16 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

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