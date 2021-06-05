Фінальний випуск Мастер Шеф Професіонали 3 сезон: відомо, хто переміг у кулінарному шоу

У фіналі кулінарного шоу 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" п'ять найкращих кухарів України змагатимуться за місце у фіналі проєкту. Хто переможе, а хто поїде додому з поразкою – дізнаємося вже сьогодні. Не пропустіть!

Фінальний випуск 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготував для п'ятірки шеф-кухарів вкрай важке випробування, яке покаже, хто з них справді достойний йти далі до перемоги, а кому не вистачить одного кроку до омріяної цілі.

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У першому випробуванні фінального випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" професіоналам потрібно перебороти свої найбільші страхи та невдачі, які в минулих випусках принесли їм чорні фартухи.

У останньому випробуванні 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" вже не буде чорних фартухів – кухар одразу відправиться додому не справившись із завданням, а до суперфіналу дійдуть сильніші.

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Повернення помилок з минулого – саме так прозвали перше випробування судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Елеонора Баранова, Віктор Шайдецький, Микола Люлько, Ліля Стоянова та Владислав Цимбалюк – п'ятірка найкращих кухарів України, котрі сьогодні проведуть справжню роботу над помилками, щоб довести суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", що це була проста випадковість.

Підтримати фіналістів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" прийшли учасники, що вже покинули проєкт: Неля Бадамшина, Ігор Міщенко, Микола Мигаль, Леонід Малюга, Віталік Нужний, Лідія Корнієнко, Радек Конечни та решта 20-ки шоу.

На випробуванні на Елеонору чекав лічильник електроенергії, адже саме на цьому випробуванні дівчина отримала чорного фартуха. Та це ще не все: із залишків продуктів і лушпиння дівчині потрібно приготувати три страви: на закуску, обід та десерт.

Для Влада судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготували конкурс "Ребус", адже саме фоторебуси – слабке місце кухаря. Хлопцю потрібно розгадати та приготувати 4 класичні страви, але куштувати й оцінювати судді будуть тільки ті, котрі Влад відгадає.

На Віктора чекав цілий холодильник з вже готовими стравами, з якими потрібно приготувати максимальну кількість інших страв.

У Миколи під коробкою-загадкою був качан кукурудзи – йому потрібно повторити предмет, а Лілі пройти кулінарною мапою світу та створити 4 страви, які будуть представляти певні країни на ній. Якщо судді відгадають країни за підказками у страві – дівчина справилась із завданням.

Туреччина, Казахстан, Швеція та Австралія – саме до цих країн дівчині потрібно приготувати смачні страви-підказки для Володимира Ярославського та Ектора Хіменеса-Браво.

На приготування страв у всіх учасників буде дві години, а хто справиться із поставленими задачами та пройде до суперфіналу дізнаємося вже за мить.

Вердикти на останньому випробуванні сезону

Першою на вердикти до суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" пішла зі своїми стравами Елеонора. Судді відзначили хорошу роботу дівчини, а ще її економне використання ресурсів та продуктів.

Владислав подав суддям три страви з чотирьох, чим прикро засмутив Ектора Хіменеса-Браво. Оскільки хлопцю допомагали учасники з 20-ки 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", судді прискіпливо оцінювали кухаря.

Ектор Хіменес-Браво не прийняв у Влада класичну страву французької кухні – цибулевий суп, устриця Рокфелер, котру куштував Володимир Ярославський – була сира, а десерт чуррос не відповідав за нормами кулінарії.

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Віктор подав суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" еспуму та котлету з переробленої страви, крокети з начинкою з бекону та соус айолі, й десерт. Страви були відмінно приготовані та презентовані Ектору Хіменесу-Браво, Володимиру Ярославському та Олі Мартиновській.

Микола досить невпевнено подав кукурудзу, котра складалася з карамелі та чізкейка, проте судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" похвалили її та куштували із задоволенням.

Ліля не змогла правильно приготувати та подати суддям шоу кулінарні підказки сховані у стравах. Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський не відгадали Швецію (лосось гравлакс), адже це страва з кухні Норвегії, не відгадали ще Казахстан та Австралію. Натомість відгадали турецьку піцу лахмаджун.

За вердиктами суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" до суперфіналу увійшли Микола Люлько, Віктор Шайдецький та Елеонора Баранова. Ліля та Владислав покинули кухню 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" за крок до мрії – суперфіналу шоу.

Суперфінал 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

Суперфіналісти 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Микола Люлько, Елеонора Баранова та Віктор Шайдецький востаннє зайшли на кухню проєкту через балкон. Саме сьогодні стане відомо, хто з них переможе у шоу та отримає звання найкращого шеф-кухаря України у 3 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали" та грошовий приз – 1 000 000 гривень.

Елеонора Баранова вирішила здивувати суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" поєднанням азійської кухні з присмаком Франції, Віктор Шайдецький – концепцією київської кухні, а Микола Люлько провести екскурсію від "Суші до Аляски".

Впродовж всього відведеного часу на приготування трьох страв: закуска, основна страва та десерт, учасники намагалися опанувати свої нерви та страх й подати суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ідеальні та вишукані страви згідно з обраними концепціями.

Відведені на приготування 2,5 години промайнули швидко, а що подали суддям суперфіналісти 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дізнаємося прямо зараз!

Страви для суддів у суперфіналі 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

Першим до суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" пішов зі своє закускою Віктор Шайдецький – "Поділ". Печений буряк з пана котою та випареним пивом й чипсою. Ектору Хіменесу-Браво дуже сподобалась концепція кухаря, але до самої страви у нього були запитання. Пана кота була занадто щільною, та й смаки у закусці були занадто прості.

Як основну страву Віктор приготував рибу з харчовим золотом, пюре з пастернаку та спаржею. Хлопець присвятив цю страву київській набережній. Суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ця страва видалася занадто простою, хоч і смак був не поганим.

На десерт шеф-кухар подав суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" далеку копію фонтану на Подолі, в середину якого заховав "Київський торт". Десерт був гарно збалансованим на смак, але судді хотіли побачити більше роботи зі смаками.

Елеонора Баранова подала суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" закуску, у котрій поєднала японську, азійську та базову французьку кухні. Закуска була з рапанів і топінамбура з серцем голуба. Володимир Ярославський зазначив, що рапани були зажорсткі.

На основну страву Еля подала справжній інтертеймент – голуба з розмарином і тим'яном, крокет з печеної селери в глазурі з місо та грибами. Страва була в глиняному посуді і завдяки нагріванню трав видавала яскравий аромат. Судді назвали цю страву ідеальною, та чи вартує вона перемоги? Дізнаємося вже сьогодні!

На десерт Еля приготувала суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" грушу з юзу нуазет, заварний крем з чорним шоколадом та морозивом. Презентацію була на висоті, але роль морозива у десерті судді не зрозуміли. Ольга Мартиновська відзначила, що груша та шоколад – невдалий вибір для поєднання в одному десерті.

Микола Люлько подав суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" закуску у вигляді коралів – щитовидної залози ягняти та еспуми з устриці й чорнилами восьминога. Ектор Хіменес-Браво прокоментував страву й зазначив, що вона занадто насичена смаками, але вони між собою таки поєднуються.

На основну страву Микола приготував суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чорну тріску замариновану в соєвому соусі та меді з соусом Даши й пюре батат-морква та топінамбур-фенхель. Ще одна вдала страва Миколи, судді буквально з'їли її повністю.

Ви стрибаєте вище голови, – прокоментувала Ольга Мартиновська, куштуючи страву Миколи Люлька.

А на десерт судді куштували бісквіт Дакуаз з цедрою та кавою, малинове желе з розмарином й морозиво з буряка під меренгою під назвою "Аляска".

Переможець 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

Після довгих дискусій судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" визначили переможця кулінарного шоу – нею стала Елеонора Баранова. Вітаємо з перемогою!

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