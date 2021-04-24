Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск: божевільні досліди та десерт з часнику

У 12 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо, як учасники будуть показувати видовища на кухні – хтось перетвориться на божевільного хіміка, а хтось зануриться на морське дно чи заблукає в лісі. Кому вдалося здивувати суддів шоу найбільше, а хто покинув проєкт цього випуску – читайте нижче.

У 12 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кулінари змагатимуться у випробуванні на креативність, а точніше – вони готували та презентували трійці суддів проєкту страви з розвагами. Адже зараз всім потрібні не лише смакові поєднання, а й видовища.

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Конкурс-інтертеймент

Для учасників не було жодних обмежень, зокрема, постійно були відкриті кладові. Але вони мали за півтори години створити незвичні страви, використавши фантазію.

Перш ніж розпочати перше випробування учасники 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" розділилися на команди:

Команда жовтих – Микола Мигаль і Лідія Корнієнко;

– Микола Мигаль і Лідія Корнієнко; Команда рожевих – Микола Люлько і Віктор Шайдецький;

– Микола Люлько і Віктор Шайдецький; Команда синіх – Стела Клименко, Лілія Стоянова та Віталік Нужний;

– Стела Клименко, Лілія Стоянова та Віталік Нужний; Команда червоних – Леонід Малюга та Елеонора Баранова;

– Леонід Малюга та Елеонора Баранова; Команда зелених – Влад Цимбалюк і Руслан Яковлев.

Божевільні професори у команді жовтих

Команда жовтих сьогодні була в образі божевільних професорів. Учасники хотіли здивувати суддів сібасом з екзотермічною реакцією. Але перший реактив не спрацював – дим не випустився на страву. Другий та третій хімічний реактив також не спрацювали.



Вже четвертий дослід вдався – учасники вилили реактив (рідку сіль) на рибу, і пішла реакція, – сібас підігрівся до 40 градусів. Поки риба готувалася, Микола з Вікторем розважали суддів полум’ям з піни та олії, який не обпалює руки.

Вердикт суддів. Попри невдалі хімічні реакції, членам журі дуже сподобалася презентація жовтої команди. Додамо, що Ектор знайшов кісточку у страві, проте зізнався, що риба вийшла чудовою та смачною.

Сніданок на природі від команди рожевих

Команда рожевих Микола та Віктор підготували інтерйтеймент зі сніданком на природі, який судді мали приготувати самостійно. Вони на стіл журі підготували та виставили усі необхідні продукти та девайси для того, щоб Володимир, Ольга та Ектор самі зготували яєчню з грибами та овочами.



Вердикт суддів. Членам журі сподобався процес приготування, хоч вони трохи були розчаровані таким вибором простої страви – яєчнею з грибами. Проте в результаті Ектор похвалив їх і сказав, що учасники продумали все до дрібниць, приготували смачну страву та здивували презентацією.

Суддя Володимир наголосив, що Микола та Віктор перетворили сніданок на ціле шоу, але йому не вистачило цікавих інгредієнтів у страві.

Лісова прогулянка від команди зелених

Команда зелених вирішила "телепортувати суддів в ліс". Вони подали незвичний бургер чорного кольору на таці з мохом та гілками сосни. Але члени журі сказали, що це був не перформанс – учасники просто мовчки склали бургер перед ними.

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Вердикт суддів. Ектор та Володимир розкритикували команду та сказали, що ті використали нецікаві інгредієнти та не здивували їх взагалі. "З вашої композиції ідеальною є лише булочка", – додала Ольга.

Десерт на картині від команди червоних

Команда червоних приготувала десерт – панакоту та кульки з меренги (коли їх судді розжовували, то з їх рота виходив дим). Члени журі зізналися, що у страві Елеонори і Леоніда було багато технік та кольорів, але не вистачило розваг.

Вердикт суддів. Шоколадна сфера команди червоних вийшла затовста - її не змогли розбити. Потім Ектор змішав всі соуси на "картині" та спробував їх і наголосив, що це дійсно смачно. Ольга додала, що десерт ідеальний та смачний.

Морське дно від команди синіх

Команда синіх перед презентацією розповіла передісторію страви та показала, що приготувала. Стела, Лілія та Віталік вразили суддів справжнім інтертейментом. Ектор за допомогою молоту розбив "артефакт" (карамельну кулю), під яким ховався бісквітний десерт.

Вердикт суддів. Члени ждурі були вражені крутою презентацією та смаками десерту. Але за словами Ектора, деякі шматочки бісквіту вийшли трохи сухими.



Хто отримав чорні фартухи? За результатами першого конкурсу судді віддали чорні фартухи команді зелених – Владу Цимбалюку і Руслану Яковлеву . Решта учасників шоу "Мастер Шефу. Професіонали" змогла вразити суддів.

Конкурс – страви для літературних героїв

Члени журі розділили учасників на дві команди. Капітан Віктор Шайдецький обрав синій колір та взяв до себе в команду Лілію Стоянову та Стеллу Клименко, Лідію Корнієнко та Владислава Цимбалюка.

Капітан Микола Люлько обрав червоні фартухи та запросив у свою команду Леоніда Малюгу, Елеонору Баранову, Руслана Яковлева, Миколу Мигаля та Віталіка Нужного. Після цього шеф-кухарі мали обрати су-шефів. Микола обрав собі свого теску – Миколу, а Віктор обрав Лілю.

Далі капітани та су-шефи покинули кухню на кілька хвилин. Натомість їхні команди отримали від суддів картки, на яких було надруковані імена літературних персонажів – Шерлока Холмса, Аліси з країни Чудес, Гаррі Поттера, Маленького принца та Робіна Гуда.

Учасники мали надихнутися класикою та приготувати щось особливе для кожного героя. Зокрема, кожна команда мала створити страви, які б вони подали кожному з цих героїв. А капітани та су-шефи мали відгадати героїв за стравами.



Кожну страву команди мали приготувати у двох екземплярах – для своїх капітанів та суддів. Але члени журі могли скуштувати лише ті страви, які відгадали капітани та су-шефи.

Що приготували команди?

Учасники з червоної команди розповіли Ектору, що вони приготували для персонажів такі страви:

для Шерлока Холмса – філе-міньйон з еспумою і крамбулом з вівсянки;

для Аліси з країни Чудес – грибне брауні з соусом;

для Гаррі Поттера – "філософський камінь" (ягідно-апельсиновий чізкейк);

для Маленького принца – "космічний" десерт з шоколадними сферами;

для Робіна Гуда – цукерки у вигляді золотих злитків.

Команда синіх приготувала такі страви для літературних героїв:

для Шерлока Холмса – вівсяний пудинг;

для Аліси з країни Чудес – пиріжки з грибною начинкою;

для Гаррі Поттера – бісквітний торт з кюлі та кремом;

для Маленького принца – "обвуглені" сфери з десертом;

для Робіна Гуда – пюре з свининою та грибами.

Капітан червоної команди Микола Люлько та його су-шеф вгадали для Шерлока Холмса, Маленького принца та Робіна Гуда. А капітан синіх Віктор Шайдецький та його су-шеф вгадали страви для Шерлока Холмса, Гаррі Поттера та Робіна Гуда.



Вердикт суддів. Члени журі розкритикували команду синіх. Вони сказали, що торт Гаррі Поттера був занадто простим, але пюре з свининою та грибами Робіна Гуда їм сподобався. Водночас команда червоних, за словами суддів, справилася непогано. Ектор наголосив, що в учасників вийшов смачний десерт для Маленького принца.

Отже, у другому випробуванні 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чорні фартухи одягнули учасники з команди синіх – Віктор та Лідія.

Битва чорних фартухів

Для учасників, які отримали у цьому випуску чорні фартухи, судді приготували цікаві завдання. В них на столах стояли коробки з інгредієнтами, але була одна цікава умова.

Так, Лідія Корнієнко отримала інгредієнти для вареників з капустою, Владислав Цимбалюк – для баношу, Віктор Шайдецький – для фалафелів, а Руслан Яковлев – для карбонари. Але вони повинні були приготувати з цих інгредієнтів десерти. До того ж, їм обов’язково треба використати всі інгредієнти, і можна взяти один додатковий.



Лідія та Владислав взяли для своїх десерту з кладової білий шоколад, Віктор – цукрову пудру, а Руслан – гарбуз.