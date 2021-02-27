Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 4 випуск: неочікуваний виліт двох сильних учасників з шоу

У 4 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" 19-ка учасників випробує свій кулінарний хист у змаганні з суддями проєкту та приготує свої найкращі страви.

У 4 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" 19-ка учасників пройде перевірку на кулінарний хист, навчиться передавати рецепти лише за звуками та найслабші попадуть на битву чорних фартухів.

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Судді 3 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали" одразу попередили учасників, що перше випробування буде вкрай важким. Проте, перш ніж розпочати випробування їм потрібно розділитись на три команди.

Команду червоних очолив Микола Люлько, синіх – Лідія Корнієнко, а жовтих – Леонід Малюга. Капітани команд відібрали учасників в допомогу та обрали су-шефів.

Командам потрібно відгадати та приготувати загадані страви лише за записаним аудіо від капітанів. У команди буде одна година на приготування класичних страв, їхню кількість визначали капітани команд у 3 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали".

Команда жовтих повинна відгадати ризотто Парміджано, пасту Карбонара та стейк Міньйон, червоні – шніцель, пасту Карбонара, фіш енд чіпс, а жовті – шоколадний фондан, омлет та ризотто.

Як тільки учасники 3 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали" не намагалися відгадати процеси у стравах за самими лише звуками, кінцеві варіанти не у всіх були правильні.

Жодна з команд не відгадала всі страви від капітанів та су-шефів. Окрім цього у команді синіх судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" не прийняли ризотто через неправильну консистенцію страви та омлет, а третя страва була брауні, а не загаданий фондан. У підсумку синя команда не отримала жодного балу.

Хоч команда червоних не вгадала загаданий шніцель, натомість приготувала котлету по-київськи, судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" таки спробували її, адже вона була бездоганною. Також команді червоних зарахували фіш енд чіпс, пасту Карбонара та омлет. Команда отримала від суддів три бали.

Команді жовтих судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зарахували поленту та різотто Парміджано, у них два бали з чотирьох можливих.

За результатами першого випробування 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" команда синіх отримала поразку, капітан команди Лідія назвала двох учасників котрі одягнуть чорні фартухи – це Дмитро Кузнєцов та Марина Собко.

Кулінарна імпровізація

Оскільки у першому випробуванні команда Миколи Люлька отримала беззаперечну перемогу, сьогодні хлопець обиратиме собі двох капітанів, які складуть йому конкуренцію. Ними стали Дмитро Кузнєцов та Ліля Стоянова.

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Під коробками на учасників чекали авторські страви, які є хітами продажів у ресторанах суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали": у червоних страва Ектора Хіменеса-Браво – королівські креветки з катонійським соусом, у синіх страва Ольги Мартиновської – гарганеллі з чорнилами каракатиці і кокосовим біском та у зелених страва від Володимира Ярославського – ризотто з лісовими грибами та горіхами й сиром Тет Демуан.

А під коробками-загадками на три команди чекали інгредієнти для приготування абсолютно нової страви з новим баченням на авторську страву суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Та це ще не всі сюрпризи від суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", Володимир Ярославський теж буде готувати страву з аналогічних продуктів, як у команди зелених, щоб доказати Ектору Хіменесу-Браво та решті учасників, що все можливо!

Володимир Ярославський хотів показати концепцію з овочів та приготував кардинально іншу страву ресторанного рівня з овочів та чипсів з рису.

Команда червоних приготувала для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" сім різних страв: сет "Морський вузол" з тартару з креветки і соусу з гранату, карпачо з креветки та лічі і соусу з червоного перцю, чипси з мангольда і соломки з креветки, легкий крем-суп з мангольда і сальсою з печених перців, суп з двох видів перцю та попкорну з креветками, червону локшину з перцями і креветками, десерт з лічі. Найменше суддів вразив саме десерт, але шість страв судді учасникам зарахували.

Команда синіх подала суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" креветку з червоним соусом та білковою піною, тортилью з креветкою та овочами, укономіяки (омлет) з тунцем, цукерку з креветок і лемонграсу, суп з креветки та бульйону і кокосового молока. Судді прийняли чотири страви з п'яти.

Зелена команда приготувала суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чотири страви, не видавши п'яту, котру готував Радек Конечни. Аранчіні з грибами і сирним соусом, морозиво на основі грибів, рису і Пармезану, курячі медальйони з кранчем і шалотом конфі, інволтіні з пармезану та порею – з цих страв судді прийняли тільки дві страви.

Беззаперечну перемогу знову отримала команда Миколи Люлька та переможцями піднялась на балкон павільйону 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Поразку у конкурсі отримала команда Лілі Стоянової, вони голосуватимуть за двох учасників, які одягнуть чорні фартухи.

Битва чорних фартухів

Команда зелених проголосувала за Ігоря Міщенко та Радека Конечни, вони разом із Дмитром Кузнєцовим та Мариною Собко боротимуться за місце у проєкті на битві чорних фартухів.

На останньому випробуванні 4 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" учасникам потрібно приготувати у буквальному сенсі легку страву. За вагою страви судді будуть визначати найкращу страву на конкурсі чорних фартухів.

Під коробками-загадками в учасників були півлітрові банки, страва учасників має бути повністю наповненою приготованою стравою – найлегшою стравою.

Радек Конечни приготував страву з м'ясом та овочевими чипсами вагою у 193 грами, Дмитро Кузнєцов подав суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" страву з бісквіта та крему вагою 412 грамів, Марина Собко подала десерт з безе та крему у 354 грамів, а Ігор Міщенко страву з крему вагою у 426 грамів.

За підсумками битви чорних фартухів кулінарний проєкт покинули Марина Собко та Дмитро Кузнєцов.

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