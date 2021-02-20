У 3 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" 20-ка найкращих кухарів змагатимуться із суддями в кулінарному конкурсі, а на битві чорних їх чекає найскладніше випробування за всі сезону шоу.

У 3 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шеф-кухарі нарешті дісталися до омріяної 20-ки проєкту та саме сьогодні розпочнуть свій шлях на кулінарному шоу на телеканалі СТБ.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 3 сезон: хто увійшов до 20-ки проєкту – імена учасників

Найкращій 20-ці шеф-кухарів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" потрібно бути максимально зібраними, адже до 1 мільйона гривень та звання найкращого залишився ще довгий шлях.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запитали в учасників чи потрібно кухарю знати класичну кухню, адже думок щодо цієї теми є багацько. Судді перевірять професіоналів на знання класичних страв кухонь різних країн та щоб розпочати перше випробування учасникам потрібно розділитись на 4 команди.

Охочих очолити команди було не багато, на превеликий подив суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" першими руки підняли дівчата.

Ліля Стоянова стала капітаном червоної команди та обрала собі в допомогу су-шефом Леоніда Малюгу, Радека Конечни, Віталія Нужного, Владислава Цимбалюка.

Другим капітаном команди синіх стала Стела Клименко, її су-шефом став Дмитро Кузнєцов. У команду потрапили Ліда Корнієнко, Ігор Міщенко, Марина Собко.

Команду жовтих очолила Неля Бадамшина, її су-шеф – Микола Люлько. До команди жовтих увійшли Віктор Шайдецький, Руслан Яковлев, Микола Овчаренко.

Четвертим капітаном визвався бути Володимир Юрін, його су-шеф – Владислав Давиденко. Колір фартухів команди зелений. Микола Мигаль, Елеонора Баранова, Ігор Андріяш.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" попросили капітанів та су-шефів покинути кухню, а на команди чекали три коробки-загадки зі стравами. У червоних були такі страви: фіш енд чіпс, лахмаджун, качка пепер паста, у синіх – устриці Рокфелер, клем чаудер та тарт татен, у жовтих – різото парміджано, томям, блек пудинг, та у зелених – канолі, йоркширський пудинг та чікен баттер масала.

Командам потрібно продемонструвати не лише кулінарні здібності, а ще й спритність, логіку та здатність аналізу. Задача шефів і су-шефів скласти пазл за 5 підказками від команди, відгадати та приготувати страви за 60 хвилин.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 2 випуск: хто увійшов у 20-ку проєкту, а хто покинув шоу

Першими на вердикт до суддів пішла команда жовтих, у них правильно приготований був лише том ям –заробили 1 бал.

У синьої команди судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зарахували клем чаудер, устрицю Рокфеллер. Через неправильну назву тарт татену судді її не прийняли.

Команда червоних подала суддям фіш енд чіпс, але страва була приготована неправильно – її не прийняли. Лахмаджун червоні теж не готували, адже не знали рецепту. Третя приготована страва була не відгадана та неправильно приготована командою – вони не отримали жодного балу.

У команди зелених теж справи кепські, канолі не приготовані правильно, йоркширський пудинг Володимир Ярославський не куштував через неправильну рецептуру, чікен батер масала теж не прийняли.

Ектор Хіменес-Браво підняв на балкон синю та жовту команди, а зелені та червоні присоромлені суддями обиратимуть по одному учаснику на битву чорних фартухів. Володимир Юрін та Радек Конечни одягнули чорні фартухи та будуть боротися за місце у першій битві лузерів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Кулінарний лототрон для професіоналів

Стела Клименко, як найкращий капітан у попередньому конкурсі отримала від суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" приємний бонус та обрала трьох капітанів для другого випробування.

До команди Стели увійшли Марина Собко, Віктор Шайдецький, Леонід Малюга та Володимир Юрін – колір команди червоний. Дівчина обрала капітаном синіх Віталія Нужного, до команди увійшли: Микола Люлько, Ліля Стоянова, Владислав Давиденко, Ігор Міщенко. Команду жовтих очолила Елеонора Баранова, дівчина обрала до команди Миколу Мигаля, Лідію Корнієнко, Влада Цимбалюка та Радека Конечни. Четверту команду зелених очолив шоколатьє Ігор Андріяш, до їхнього складу увійшли Дмитро Кузнєцов, Руслан Яковлев, Микола Овчаренко та Неля Бадамшина.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 1 випуск: відомо, хто пройшов відбір до кулінарного проєкту

Вперше в історії проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" судді викликають на дуель учасників шоу. Проміжний іспит на креативність та комбінування інгредієнтів – саме так окреслили конкурс судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Лототрон буде на допомогу кулінарам, адже в ньому будуть сховані інгредієнти, з яких потрібно придумати якнайбільше страв.

Коли лототрон видасть усі 5 продуктів в команди буде 3 хвилини на написання страв і грати будуть назвами страв. Якщо варіанти страв першими закінчаться у суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" команда повинна приготувати названі ними страви, а якщо першими спасують професіонали – одразу вдягнуть чорні фартухи.

Червоні витягнули з лототрона яблука, креветки, поленту, шиїтаке, гарбуз. У батлі з суддями перемогу отримала команда професіоналів і їм потрібно приготувати цю ж кількість названих страв.

Сині витягнули буряк, яловичу вирізку, качине філе, кальмар, цибулю порей. Кулінарну дуель на цьому етапі очолили учасники, тож і вони будуть готувати страви з обраних продуктів.

Жовті витягнули з кулінарного лототрона бекон, рис жасмин, печериці, топінамбур, солодкий червоний перець. Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" знову не змогли перекрити кількість страв учасників – жовті теж готують страви на оцінювання суддів.

У зелених випали такі інгредієнти, як морква, корінь селери, фуа гра, козячий сир, сир пармезан. І тут судді не змогли обіграти останню команду – зелені теж готують написані страви.

На приготування у 4 команд 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" було півтори години, за які вони намагалися опанувати себе та створити справжні ресторанні шедеври з обраних продуктів.

Попри всі чвари, розлиті на підлогу страви та непорозуміння у командах професіоналів вони таки видали суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" названі страви з початкового списку випробування.

У команди синіх з трьох страв судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" прийняли тільки дві, проте капітан вирішив оскаржити вердикт суддів щодо третьої дієтичної страви, але викрутитись не вдалося.

У жовтих, судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" прийняли всі 4 страви, у зелених та червоних – одну.

За вердиктом суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" перемогу у другому випробуванні отримала команда жовтих, а сині, червоні та зелені – поразку.

Перша битва чорних фартухів

Голосуванням три команди лузерів обирали претендентів на чорний фартух. Сині проголосували за Леоніда Малюгу, зелена команда – Ігоря Андріяша, а червоні – Віталія Нужного.

Отож, у першій битві 3 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" 5 кухарів у чорних фартухах змагатимуться у одному із найскладніших випробувань проєкту – відтворенню найпопулярніших цукерок, батончиків та інших солодощів, що визнані світом.

Ігор Андріяш готуватиме батончик Мілківей, Володимир – цукерку "Вечірній Київ", Леонід – Орео, Радек – Нутелу, Віталік – корівку.

Вперше за всі сезони проєкту судді пом'якшили правила конкурсу! Сьогодні кожен учасник битви чорних фартухів може взяти одного помічника з балкона, але ні куштувати, ні готувати помічник не може – приймаються тільки поради.

Віктор обрав Марину, але дівчина захотіла допомагати Володимиру. Тому хлопцю довелося переобирати помічника. Після довгих роздумів руку підняла Ліля Стоянова. Ігор обрав Стелу Клименко, Радек – Віктора Шайдецького, а Леонід – Миколу Мигаля.

Кухарі отримали дві години на приготування точних копій популярних смаколиків, проте вийти з неї у білому фартусі вийде не всі професіоналам.

За вердиктами суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" першим проєкт покинув Володимир Юрін.

Дивіться 3 випуск 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" онлайн – відео: завантажиться згодом