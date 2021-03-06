Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 5 випуск: перевірка учасників на вміння заробляти гроші

У 5 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" 17 найкращих кухарів України спробує себе у якості менеджерів та готуватиме на швидкість. Буде дуже цікаво – не пропустіть!

У 5 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шеф-кухарі змагатимуться у трьох командах й зароблятимуть бали, щоб привести свою команду до перемоги.

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Перед початком першого випробування судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запропонували кухарям добровільно обрати капітанів для першого конкурсу. Добровольцями вийшли Леонід Малюга, Радек Конечни та Віктор Шайдецький.

Чоловіки обрали кольори фартухів для випробування та почали набирати команди. Леонід Малюга став капітаном жовтої команди, Радек Конечни – червоної та Віктор Шайдецький – синьої.

Перше та друге випробування у 5 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" поєднані між собою, та результат команди залежатиме від менеджерських талантів шеф-кухарів.

До жовтої команди увійшли Микола Мигаль, Ліля Стоянова, Неля Бадамшина та Влад Цимбалюк. До команди Радека увійшли Лідія Корнієнко, Елеонора Баранова, Ігор Андріяш та Микола Овчаренко. А лави синьої команди поповнили Микола Люлько, Стела Клименко, Віталік Нужний, Ігор Міщенко та Руслан Яковлев.

У першому випробуванні на учасників чекав барабан поділений на три секцій. У першій були назви продуктів з кількістю балів, які судді присудять команді за правильно приготовану страву з цього інгредієнту. У другій секції колір страви, а у третій – кількість страв. Другий та третій сектор кухарі можуть обирати за бажанням, щоб подвоїти або потроїти початковий бал.

У наступному випробуванні всі бали котрі команди зароблять своїми стравами, будуть конвертуватися в кулінарні гроші – "шефи", якими можна розраховуватись із суддями та купувати на них інгредієнти. Якщо судді не приймають страву команди, кухарям потрібно переробити її доки вона не буде ідентичною оригіналу.

Жовті на першому етапі готували кролика у чорному кольорі та отримали за нього 12 балів, за курячі лапки у червоному кольорі та кількістю у три страви – 27 балів. Загальна сума команди – 39 балів.

Синя команда отримала 32 бали за качине філе у жовтому кольорі, коров'яче вим'я у чорному кольорі та лосось у чорному кольорі.

Команда червоних готувала курячі стегна у жовтому кольорі та не встигли отримати бали за свинячу вирізку у червоному кольорі. Загальна сума балів команди – 15.

У підсумку першого випробування судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" попросили команду з найменшою сумою балів обрати двох учасників котрі одягнуть чорні фартухи. Капітан команди Радек Конечни не взяв на себе відповідальність за поразку команди та одягнув у чорні фартухи Ігоря та Миколу.

Продовження кулінарної битви

Друге випробування 5 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" розпочалось без участі Стели – дівчина не змогла брати участь через стан здоров'я.

Планувати та прогнозувати – девіз другого випробування. Перед початком конкурсу судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запропонували учасникам змінити капітанів, якщо ті їх не влаштовують, але ніхто не скористався цією пропозицією. Віктор, Леонід та Радек залишилися очільниками своїх команд.

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Тільки капітани команд отримуватимуть завдання від суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та переказуватимуть його своїй команді.

Першою стравою від суддів, яку потрібно приготувати за 25 хвилин – креветки смажені у фритюрі в сухарях пако з мексиканською сальсою з манго. Суть випробування приготувати якнайбільше порцій цієї страви, щоб заробити більше грошей. За одну страву судді заплатять команді 3 шефи, а головний інгредієнт кухарі можуть придбати у Володимира Ярославського за 1 шеф. Якщо під час випробування у команди закінчиться головний інгредієнт, його можна докупити у суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", але вже за дорожчою ціною.

На першому етапі другого випробування 5 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" червоні купили у судді 7 креветок, а вдалих страв приготували тільки чотири. Сині з 11 придбаних креветок вдало приготували всі та заробили 54 шефи. Жовта команда з 12 креветок приготувала та подала суддям тільки чотири.

На другому етапі три команди 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" готували татакі з яловичини, а на третьому – фуа гра з цитрусовим пюре. За підсумком другого випробування перемогу отримала синя команда – 79 шефів, у жовтої команди – 48 шефів, а у червоної тільки 28 шефів.

Червона команда знову програла й на них чекає голосування на кілках, а Стелі автоматично вручили чорний фартух за відсутність у другому випробуванні.

Битва чорних фартухів

Овер топ діш – страва котра набуває популярності у всьому світі й саме її потрібно приготувати на сьогоднішній битві чорних фартухів.

Та перед тим як учасники будуть боротися за місце на проєкті, червоній команді потрібно проголосувати та обрати двох кандидатів на чорний фартух. Вся команда проголосувала за капітана Радека та однакову кількість голосів отримали Ліда та Елеонора. За рівною кількістю голосів капітан має право назвати хто з них одягне чорного фартуха. Радек обрав Елеонору Баранову.

Суть битви чорних фартухів приготувати власний овер топ діш використавши за основу напій, що схований під коробками-загадками. У Радека – смузі, в Елеонори – кефір, у Ігоря – айран, у Стели – цнотлива Мері, у Миколи – квас.

За рішенням суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шоу покинув Радек Конечни.

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