У 6 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шеф-кухарі спробують себе у кулінарному ерудиті, спробують навчити героїв шоу "Холостяк" готувати за 20 хвилин та змагатимуться в одній із найскладніших битв чорних фартухів.

У 6 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" судді проєкту перевірять шеф-кухарів наскільки вдало вони вміють збирати кулінарні пазли.

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У 6 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" судді вирішили власноруч обрати капітанів для першого випробування, ними стали Стела Клименко, Ігор Міщенко та Влад Давиденко.

Стела очолила команду синіх та обрала собі в помічники Миколу Люлька, Елеонору Баранову, Лілю Стоянову, Владислава Цимбалюка та Ігоря Андріяша.

Ігор став капітаном зеленої команди, а допомагати йому у першому випробуванні будуть Віктор Шайдецький, Микола Мигаль, Ліда Корнієнко та Микола Овчаренко.

Влад Давиденко став капітаном червоної команди, до якої увійшли Віталік Нужний, Леонід Малюга, Руслан Яковлев та Неля Бадамшина.

У першому випробуванні 6 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" командам потрібно відтворити улюблені страви Ектора Хіменеса-Браво з трьох різних ресторанів Великобританії. Синій команді дісталася страва шеф-кухаря Давида Муньйоси – крокети з козиного сиру з соусом кімчі, стружкою тунця та креветками. Зелена команда отримала страву індійського шеф-кухаря Вініта Пхатії – рис з кокосовим молоком, соусом тхао, овочами в темпурі та сібасом. Червона команда готуватиме заготовки для страви шеф-кухаря Бруно Лубе – тарт татен з карамелізованим шалотом і курячою печінкою.

Три команди у першому випробуванні повинні розвінчати міф про те, що непрофесіонал ніколи не зможе приготувати страву ресторанного рівня, непрофесіоналами будуть головні герої 6 та 10 сезону "Холостяк" Іраклі Макацарія та Максим Михайлюк і головна героїня "Холостячки" – Ксенія Мішина.

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Зіркові серцеїди Іраклі Макацарія, Ксенія Мішина та Максим Михайлюк отримають від трьох команд готові кукін-бокси з напівфабрикатами, за якими за 20 хвилин повинні доготувати та скласти готову страву з популярного ресторану Лондона.

Під коробками-загадками у команд 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть фотоапарати та ноутбуки, за допомогою яких учасники будуть створювати додаткові підказки й інструкції щодо приготування їхніх страв.

У кукін-бокси команди можуть покласти тільки напівфабрикати котрі потрібно доготувати зірковим гостям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Оцінувати страви судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть за легкістю їхнього виконання гостями, наближеність страви до оригіналу та написану детальну інструкцію.

Ксенія Мішина готувала страву з кукін-боксу синьої команди, Максим Михайлюк – червоної команди, а Іраклі Макацарія – зеленої команди.

Зіркові гості 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" спочатку розгубилися, але прочитавши всі додані інструкції від своїх команд таки приготували вишукані ресторанні страви.

Після етапу приготування страв, судді та гості скуштували свої кулінарні шедеври й готові назвати переможця.

Солідарні у своєму вердикті – перемогу здобула синя команда капітаном якої була Стела Клименко. Ектор Хіменес-Браво додав, що у зеленої команди були не великі погрішності у страві, тому вони теж підіймаються на балкон, Владислав, як капітан червоних повинен обрати двох людей, які одягнуть чорні фартухи: першим він назвав себе, другим обрав Руслана.

Кулінарний ребус

У другому випробуванні 6 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" судді підготували для Стели Клименко приємний бонус, адже у попередньому конкурсі дівчина як капітан привела свою команду до перемоги. Дівчина може обрати двох інших учасників, які очолять інші команди.

Стела Клименко обрала собі в конкуренти Нелю Бадамшину та Владислава Цимбалюка. Кулінари розділились на три команди, обрали кольори фартухів та приступили до ознайомлення з правилами конкурсу.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготували для професіоналів кулінарний ребус, який складається з 13 класичних страв, яким відповідають 5 картинок з асоціаціями, які мають відношення до загаданої страви.

Кожна команда по черзі відкриватиме по одній підказці, якщо не знатиме відповіді, хід переходить до наступної команди. У конкурсі переможе та команда, у якої буде найбільша кількість відгаданих страв та їхнє ідеальне приготування.

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Зарахованими будуть тільки правильно відгадані страви, котрі учасники будуть готувати відведені півтори години.

Серед загаданих суддями страв були крильця Баффало, Лазанья, Хот-дог, Донер-кебаб, крем-суп Вішуаз, Кіш Лорен, торт Шварцвальд, Чилі кон карне, рол Каліфорнія, Крем-брюле, Сальтембока, суп Біск та картопляні кнедлі, котрі не відгадала жодна команда і їх судді забрали із загального переліку.

Синя команда здогадалася, що прихована суддями 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" страва – це Лазанья, інші страви дискваліфікували через неправильні назви та приготування.

Команда жовтих теж правильно приготувала тільки одну страву – рол Каліфорнія, а червона команда взагалі замість відгаданих, на їхню думку, п'яти страв подала суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" тільки чотири страви. Судді зарахували команді дві страви: Донер-кебаб та торт Шварцвальд.

Перемогу за кількістю балів отримала червона команда Владислава Цимбалюка, а дві інші команди будуть голосувати за учасників на битву чорних фартухів.

Битва чорних фартухів

На голосуванні жовта команда не встигла толком проголосувати, як Неля Бадамшина попросила слово у суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та без голосування захотіла взяти чорний фартух. Проте судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зазначили, що на проєкті є правила та команда має зробити свій вибір й проголосувати.

Команда жовтих дослухалась до побажання капітана та проголосувала за Нелю Бадамшину. У синьої команди сміливців, котрі б взяли на себе відповідальність за поразку команди не виявилося. Спільним рішенням команда синіх проголосувала за Ігоря Андріяша.

Перед озвучуванням правил битви чорних Володимир Ярославський привіз до павільйону 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дегідратор.

Учасникам битви чорних фартухів потрібно приготувати вишукану ресторанну страву за допомогою дегідратора. Після заливання їхньої страви окропом, сніданок, обід та вечеря має смакувати наче з Мішленівського ресторану.

За 2,5 години всі заготовки будуть поміщені у дегідратори, через добу судді окропом будуть активізувати їх та куштувати. Учасник битви чорних фартухів, страва котрого не будуть відповідати суддівським сподіванням та не вразять їх смаками й консистенцією назавжди покине кулінарний проєкт 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Четвірка битви чорних фартухів дослуховувалася до порад учасників з балкона, а до чого це призвело дізнаємося прямо зараз!

В результаті битви чорних фартухів найкращим комплексним сетом стали страви Руслана Яковлева, а проєкт на жаль покинув Ігор Андріяш.

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