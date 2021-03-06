В 5 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" 17 лучших поваров Украины попробуют себя в качестве менеджеров и будут готовить на скорость. Будет очень интересно – не пропустите!

В 5 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шеф-повара будут соревноваться в трех командах и зарабатывать баллы, чтобы привести свою команду к победе.

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Перед началом первого испытания судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" предложили поварам добровольно выбрать капитанов для первого конкурса. Добровольцами вышли Леонид Малюга, Радек Конечни и Виктор Шайдецкий.

Мужчины выбрали цвета фартуков для испытания и начали набирать команды. Леонид Малюга стал капитаном желтой команды, Радек Конечни – красной и Виктор Шайдецкий – синей.

Первое и второе испытания в 5 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" объединены между собой, и результат команды будет зависеть от менеджерских талантов шеф-поваров.

В желтую команду вошли Николай Мигаль, Лиля Стоянова, Неля Бадамшина и Влад Цимбалюк. В команду Радека вошли Лидия Корниенко, Элеонора Баранова, Игорь Андрияш и Николай Овчаренко. А ряды синей команды пополнили Николай Люлько, Стелла Клименко, Виталик Нужный, Игорь Мищенко и Руслан Яковлев.

В первом испытании участников ждал барабан, разделенный на три секции. В первой были названия продуктов с количеством баллов, которые судьи присудят команде за правильно приготовленное блюдо из этого ингредиента. Во второй секции цвет блюда, а в третьей – количество блюд. Второй и третий сектор повара могут выбирать по желанию, чтобы удвоить или утроить начальный балл.

В следующем испытании все баллы, которые команды заработают своими блюдами, будут конвертироваться в кулинарные деньги – "шефы", которыми можно рассчитываться с судьями и покупать на них ингредиенты. Если судьи не принимают блюдо команды, поварам нужно переделать его, пока оно не будет идентичным оригиналу.

Желтые на первом этапе готовили кролика в черном цвете и получили за него 12 баллов, за куриные лапки в красном цвете и количество в три блюда – 27 баллов. Общая сумма команды – 39 баллов.

Синяя команда получила 32 балла за утиное филе в желтом цвете, коровье вымя в черном цвете и лосось в черном цвете.

Команда красных готовила куриные бедра в желтом цвете и не успели получить баллы за свиную вырезку в красном цвете. Общая сумма баллов команды – 15.

В итоге первого испытания судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы " попросили команду с наименьшей суммой баллов выбрать двух участников, которые наденут черные фартуки. Капитан команды Радек Конечни не взял на себя ответственность за поражение команды и надел в черные фартуки Игоря и Николая.

Продолжение кулинарной битвы

Второе испытание 5 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" началось без участия Стелы – девушка не смогла участвовать из-за состояния здоровья.

Планировать и прогнозировать – девиз второго испытания. Перед началом конкурса судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" предложили участникам сменить капитанов, если те их не устраивают, но никто не воспользовался этим предложением. Виктор, Леонид и Радек остались руководителями своих команд.

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Только капитаны команд будут получать задания от судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и будут пересказывать их своей команде.

Первым блюдом от судей, которое нужно приготовить за 25 минут – креветки жареные во фритюре в сухарях пако с мексиканской сальсой из манго. Суть испытания: приготовить как можно больше порций этого блюда, чтобы заработать больше денег. За одно блюдо судьи заплатят команде 3 "шефа", а главный ингредиент повара могут приобрести у Владимира Ярославского за 1 "шеф". Если во время испытания у команды закончится главный ингредиент, его можно докупить у судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", но уже по более дорогой цене.

На первом этапе второго испытания 5 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" красные купили у судьи 7 креветок, а удачных блюд приготовили только четыре. Синие из 11 приобретенных креветок удачно приготовили все и заработали 54 "шефа". Желтая команда из 12 креветок приготовила и подала судьям только четыре.

На втором этапе три команды 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" готовили татаки из говядины, а на третьем – фуа гра с цитрусовым пюре. По итогу второго испытания победу одержала синяя команда – 79 "шефов", у желтой команды – 48 "шефов", а у Красной только 28 "шефов".

Красная команда снова проиграла, и их ждет голосование на кольях, а Стеле автоматически вручили черный фартук за отсутствие во втором испытании.

Битва черных фартуков

Овертоп диш – блюдо которое приобретает популярность во всем мире, и именно его нужно приготовить на сегодняшней битве черных фартуков.

Но перед тем, как участники будут бороться за место на проекте, красной команде нужно проголосовать и выбрать двух кандидатов на черный фартук. Вся команда проголосовала за капитана Радека, и одинаковое количество голосов получили Лида и Элеонора. По равному количеству голосов капитан вправе назвать, кто из них наденет черный фартук. Радек выбрал Элеонору Баранову.

Суть битвы черных фартуков – приготовить собственный овер топ диш, использовав за основу напиток, который скрыт под коробками-загадками. У Радека – смузи, у Элеоноры – кефир, у Игоря – айран, у Стелы – целомудренная Мэри, у Николая – квас.

По решению судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шоу покинул Радек Конечни.

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