Має бути на Різдво: рецепт дрезденського штолена із сухофруктами та горішками
4 січня 2022 , 15:22Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
У цієї різдвяної випічки не лише давня історія, а й фантастична тривалість зберігання. Штолен зберігається кілька місяців, стаючи з часом усе смачнішим смачнішим.
Рецепт різдвяного штолена
- Час: 6 годин
- Порції: 3 штуки по 500 – 600 грамів
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Штолен / Фото Високий замок
– 150 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка цукру;
– 15 грамів свіжих дріжджів;
– 100 грамів борошна.
Для тіста:
– 2 сирих курячих яйця;
– 50 грамів вершків;
– 80 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– ½ чайної ложки солі;
– 150 грамів вершкового масла;
– 470 грамів борошна + 50 грамів.
Приготування:
- Для приготування опари змішайте ледь тепле молоко, цукор та дріжджі.
- Додайте борошно та перемішайте. Залишіть опару на 30 хвилин у теплому місці, накрийте рушником.
- Для приготування здоби в окремому посуді змішайте розтоплене вершкове масло, яйця кімнатної температури, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, вершки. Збийте все до однорідної маси та змішайте з опарою.
- Невеликими порціями додайте до маси просіяне борошно та замісіть тісто. Вимішуйте його 10 хвилин.
- Накрийте тісто рушником та відправте його на 40 хвилин в тепле місце.
- Додайте до тіста подрібнені горіхи, настояні сухофрукти зі спеціями та перемішайте. Щоб тісто не прилипало до рук – додайте 1 столову ложку борошна.
- Знову накрийте тісто рушником та відправте ще на 1 годину "відпочити".
Готуємо начинку для штоленаІнгредієнти:
– 200 грамів кураги;
– 200 грамів родзинок;
– 100 грамів журавлини;
– цедра одного апельсина;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1 чайна ложка меленого імбиру;
– ½ чайної ложки кардамону;
– 1 чайна ложка меленого мускатного горіха;
– 100 мілілітрів коньяку;
– 100 грамів фундука;
– 100 грамів мигдалю.
Додатково:
– 100 грамів вершкового масла;
– 300 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- З'єднайте у півлітровій скляній банці сухофрукти, залийте їх окропом та промийте від бруду.
- Злийте воду, додайте дрібно нарізану цедру апельсина, прянощі та залийте все коньяком. Закрийте банку кришкою та залишіть сухофрукти на 1 добу в холодильнику.
- Присипте стільницю борошном та розділіть готове тісто на штолен на 3 рівні частини. Кожну з них присипте борошном та надайте форму.
- Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте штолен 60 хвилин.
- Коли випічка буде готовою, змастіть її розтопленим вершковим маслом. Важливо, щоб штолен був гарячим.
- Ретельно змастіть штолен зі всіх сторін, зверху рясно посипте цукровою пудрою. Залишіть до повного охолодження.
Смачного!
Відеорецепт приготування різдвяного дрезденського штолена: