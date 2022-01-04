Має бути на Різдво: рецепт дрезденського штолена із сухофруктами та горішками

4 січня 2022 , 15:22
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Джерело:

ютуб Лілії Цвіт

У цієї різдвяної випічки не лише давня історія, а й фантастична тривалість зберігання. Штолен зберігається кілька місяців, стаючи з часом усе смачнішим смачнішим.

Рецепт різдвяного штолена 

  • Час: 6 годин
  • Порції: 3 штуки по 500 – 600 грамів

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Штолен / Фото Високий замок

Інгредієнти для опари:
 – 150 мілілітрів молока;
 – 1 столова ложка цукру;
 – 15 грамів свіжих дріжджів;
 – 100 грамів борошна.
Для тіста:
 – 2 сирих курячих яйця;
 – 50 грамів вершків;
 – 80 грамів цукру;
 – 1 пакетик ванільного цукру;
 – ½ чайної ложки солі;
 – 150 грамів вершкового масла;
 – 470 грамів борошна + 50 грамів.

Приготування:

  1. Для приготування опари змішайте ледь тепле молоко, цукор та дріжджі. 
  1. Додайте борошно та перемішайте. Залишіть опару на 30 хвилин у теплому місці, накрийте рушником.
  1. Для приготування здоби в окремому посуді змішайте розтоплене вершкове масло, яйця кімнатної температури, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, вершки. Збийте все до однорідної маси та змішайте з опарою.
  1. Невеликими порціями додайте до маси просіяне борошно та замісіть тісто. Вимішуйте його 10 хвилин.
  1. Накрийте тісто рушником та відправте його на 40 хвилин в тепле місце.
  1. Додайте до тіста подрібнені горіхи, настояні сухофрукти зі спеціями та перемішайте. Щоб тісто не прилипало до рук – додайте 1 столову ложку борошна.
  1. Знову накрийте тісто рушником та відправте ще на 1 годину "відпочити".

Готуємо начинку для штолена

Інгредієнти:
 – 200 грамів кураги;
 – 200 грамів родзинок;
 – 100 грамів журавлини;
 – цедра одного апельсина;
 – 1 чайна ложка меленої кориці;
 – 1 чайна ложка меленого імбиру;
 – ½ чайної ложки кардамону;
 – 1 чайна ложка меленого мускатного горіха;
 – 100 мілілітрів коньяку;
 – 100 грамів фундука;
 – 100 грамів мигдалю.
Додатково:
  – 100 грамів вершкового масла;
 – 300 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  1. З'єднайте у півлітровій скляній банці сухофрукти, залийте їх окропом та промийте від бруду.
  1. Злийте воду, додайте дрібно нарізану цедру апельсина, прянощі та залийте все коньяком. Закрийте банку кришкою та залишіть сухофрукти на 1 добу в холодильнику.
  1. Присипте стільницю борошном та розділіть готове тісто на штолен на 3 рівні частини. Кожну з них присипте борошном та надайте форму.
  1. Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте штолен 60 хвилин.
  1. Коли випічка буде готовою, змастіть її розтопленим вершковим маслом. Важливо, щоб штолен був гарячим.
  1. Ретельно змастіть штолен зі всіх сторін, зверху рясно посипте цукровою пудрою. Залишіть до повного охолодження.

Смачного!

Відеорецепт приготування різдвяного дрезденського штолена:

 

Автор: Богданна Рибак