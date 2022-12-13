Маїна – святковий рулет з куркою та локшиною

13 грудня 2022, 10:34
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Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Якщо ви шукаєте святковий рецепт м'ясного рулету, спробуйте приготувати маїну.

Маїна – традиційна страва єврейської кухні. Якщо простими словами, то це м'ясний рулет з листкового або пісочного тіста, з фаршем та локшиною.

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Саме наявність локшини робить його смак особливим, ніжним та неповторним. Подавайте таку страву до святкового чи буденного столу. Адже маїна стане відмінною закускою для кожного.

Рецепт маїни 

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 250 грамів борошна;
 – половина яйця;
 – 1 столова ложка сметани;
 – 50 грамів води;
 – дрібка солі;
 – оцет на кінчику ножа.
Для начинки:
 – відварене куряче філе;
 – 100 грамів відвареної локшини;
 – вершкове масло;
 – половина яйця.

Приготування:

  • Відваріть курятину у підсоленій воді до готовності. Охолодіть її та перебийте в блендері. Локшину відваріть у киплячій підсоленій воді. Процідіть воду та додайте до них трішки вершкового масла та іншу половину яйця.
  • Для тіста змішайте масло з борошном, додайте половину яйця та перетріть все руками в крихту. Влийте воду та додайте інші інгредієнти для тіста. За потребою додайте ще борошна.

  • Сформуйте з готового тіста кулю, загорніть у шар харчової плівки та відправте в холодильник на 20 – 30 хвилин.
  • Розкачайте з тіста прямокутник, викладіть м'ясну начинку, зверху локшину та загорніть все в рулет. Змастіть його яйцем.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів з конвекцією та випікайте маїну 40 – 50 хвилин. Готовий м'ясний рулет повинен бути з рум'яною скоринкою та випеченою начинкою.
  • Подавайте маїну до столу гарячою або холодною.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак