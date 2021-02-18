McDonald’s вперше за 5 років змінить свій дизайн

Про зміни в упакуванні продукції мережі швидкого харчування McDonald’s повідомила агенція Pearlfisher, яка й займається редизайном всесвітньо відомої компанії.

Вперше за 5 років популярна мережа швидкого харчування McDonald’s змінить дизайн на упакуванні своєї продукції.

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Востаннє McDonald’s змінював свій дизайн у 2016 році, тоді упакування їхньої продукції замінили на великі надписи.

Мережа швидкого харчування McDonald’s/Pearlfisher

Коли нове упакування продукції McDonald’s появиться у мережі швидкого харчування поки невідомо, але ми впевнені, що очікування того вартує.

Як повідомила агенція Pearlfisher, а саме вони й займаються редизайном McDonald’s, нова графіка залишиться "простою та впізнаваною".

Картопля фрі/Pearlfisher

Замість масивних надписів на них з'являться нові графічні зображення. До прикладу, на коробці "Філе-о-фіш" будуть хвильки, а на картоплі фрі зображена соломка всередині упакування.