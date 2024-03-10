Простіше не буває: готуємо ідеальний медовик для сімейного чаювання
10 березня 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Багато українців просто обожнюють медовик. Окрім неймовірного смаку, його ще й дуже просто готувати.
Тому медовик можна готувати не лише на свято. Спробуйте спекти його просто так – потіште себе та рідних.
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Рецепт медовика
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 2 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 85 грамів масла;
– 2 столові ложки меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 450 грамів борошна.
Для крему:
– 400 грамів вершків 30 – 33%;
– 5 столових ложок цукрової пудри.
Приготування:
- З'єднайте яйця, цукор, мед, соду та масло. Поставте на повільний вогонь і безперервно помішуйте вінчиком до повного розчинення інгредієнтів.
- Зніміть суміш з вогню і поступово, помішуючи, додайте просіяне борошно. Присипте стіл борошном і викладіть тісто. Зверху посипте борошном і вимішуйте тісто, поки воно не перестане прилипати до рук.
- Розділіть тісто на 8 однакових шматочків. Кожен розкачайте на пергаменті та перенесіть на деко. Випікайте кожен корж у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 5 хвилин. Готові коржі обріжте за допомогою тарілки та ножа. Обрізки залиште для обсипання торта.
- У миску налийте холодні вершки. Збийте міксером до пишної піни. Потім, продовжуючи збивати, всипте цукрову пудру.
- Кожен корж змастіть вершковим кремом. Поверхню і боки також обмажте. Обрізки з коржів подрібніть у дрібну крихту та обсипте торт. Поставте торт у холодильник на 8 годин для просочення.