Неймовірно гарний та дуже смачний торт, який прикрасить будь-який стіл. Готувати його зовсім нескладно, а його яскравий вигляд зачарує усіх.
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Якщо вас бентежить те, що у десерті використовується шпинат – не хвилюйтеся. Він не має вираженого смаку, лиш додає випічці яскравого кольору.
Не заміняйте його на хімічний барвник, використовуйте природній.
Рецепт медовика зі шпинатом
- Час: 5 – 6 годин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Для тіста змішуємо яйця, цукор, сіль, вершкове масло, мед та ставимо на водяну баню. Помішуючи, тримаємо поки маса не стане однорідною.
- Додаємо соду і постійно перемішуючи, тримаємо на вогні 1 – 2 хвилини. Знімаємо з вогню, додаємо подрібнений у блендері шпинат і перемішуємо. Залишаємо на 15 хвилин.
- Поступово просіюємо борошно і замішуємо дуже м'яке тісто, яке буде трішки липнути до рук. Формуємо 6 або 8 кульок та прибираємо у холодильник на 1 годину.
- Тонко розкочуємо кожну кульку на пергаменті та наколюємо виделкою. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 5 хвилин.
- Даємо охолонути і вирізаємо коржі бажаної форми. Залишки подрібнюємо у блендері до крихти.
- Для крему вершковий сир, холодні вершки та цукрову пудру збиваємо міксером до загущення. ⠀
- Коржі та боки торта змащуємо кремом, обсипаємо крихтою та прибираємо у холодильник, як мінімум на 3 – 4 години, а краще на ніч.
Смачного!