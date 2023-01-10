Медовик на сковорідці: рецепт зі сметанковим кремом

10 січня 2023, 11:08
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Через віялові відключення світла не завжди є можливість приготувати щось смачне для родини, особливо випічку.

Медовик на сковорідці – ідеальний варіант десерту, на який не потрібно витрачати багато зусиль та світла. Його можна приготувати на звичайній сковорідці.

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Кожен шар медовика перемащений сметанковим кремом, а коржі настільки тануть в роті, що здається наче вони створені за допомогою кулінарної магії.

Рецепт медовика на сковорідці

  • Час: 2 години (4 години на просочування)
  • Порції: 6
Інгредієнти (форма 21 сантиметр діаметром):
 – 150 грамів натурального меду;
 – 500 – 600 грамів борошна;
 – 100 грамів цукру;
 – 3 яйця;
 – 80 грамів масла;
 – 1 чайна ложка соди;
 – ваніль за бажанням.
Для крему:
 – 400 грамів жирних вершків;
 – 700 грамів сметани;
 – 150 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  • Мед підігріваємо, має запінитись, додаємо соду і на мінімальному вогні доводимо до янтарного кольору. Додаємо масло, вимішуємо до розтоплення.
  • Яйця змішуємо з цукром, тоненькою цівочкою вливаємо теплий мед з маслом і інтенсивно мішаємо. Додаємо просіяне борошно і замішуємо м'яке тісто, яке зовсім трішки липне до рук.

  • Коржі розкачуємо на присипаній борошном поверхні в діаметр 22 – 23 сантиметри. Смажимо їх на сковороді на мінімальному вогні 2 – 3 хвилини з однієї сторони і до золотистості з іншої. Охолоджуємо, обрізаємо краї, відразу подрібнюємо їх в крихту.
  • Для крему дуже холодні вершки збиваємо з пудрою, додаємо сметану і замішуємо ніжний крем.
  • Формуємо торт: на кожен викладаємо 2 – 2,5 столових ложок крему, перемазуємо так всі коржі і залишками крему обмазуємо торт зверху. Декоруємо крихтою і охолоджуємо 4 – 5 годин, щоб торт просочився.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак