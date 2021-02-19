Галантин медовий з курки: смачний рецепт

Надзвичайно смачний та прозорий галантин з курячого бульйону з додавання меду стане вашим улюбленим як на буденному столі, так і на святковому.

Галантин з курки чудово підійде як для святкового столу, так і до звичайного обіду. Подавайте галантин охолодженим, перед вживанням розріжте його на порційні шматочки.

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Важливо: до страви входить мед, якщо у вас алергія або у ваших гостей слід зазначити про цей інгредієнт перед подачею.

Як приготувати галантин з курки

Наливаємо в каструлю воду, кладемо тушку курки та доводимо до кипіння. Зливаємо першу воду, набираємо нову та знову доводимо до кипіння. Додаємо цибулю, моркву, лаврові листочки та варимо бульйон на маленькому вогні. Додайте солі та перцю на ваш смак. Варимо бульйон протягом 1 години, не забуваючи знімати піну, щоб заливне вийшло якомога прозорішим. Готовий бульйон знімаємо з вогню й даємо йому трішки охолонути. Цибулину і лавровий лист викидаємо, моркву на деякий час відкладаємо. Ретельно процідіть бульйон та додайте до нього мед. Відливаємо 1 склянку і ставимо охолодитися до кімнатної температури. М’ясо курочки відділяємо від кісток та нарізаємо ножем на шматочки. Моркву нарізаємо скибочками. У холодну склянку бульйону висипаємо желатин, даємо йому 10 хвилин набухнути та підігріваємо до 85 градусів, щоб желатин розчинився. Тепер бульйон із желатином можна перемішати з іншою частиною бульйону. Розкладаємо курку та моркву по формочках, прикрашаємо кропом та заливаємо бульйоном. Ставимо застигати в холодильник на 8 годин. Смачного!

– куряча тушка;– морквина;– 2-3 лаврових листки;– 2 цибулини;– 25 г желатину;– 2 л води;– пучок кропу;– 60 г меду акації;– сіль, перець на ваш смак.