Медово-лимонний соус для будь-якого салату за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського

Від соусу, який ви оберете залежить смак вашого салату. Володимир Ярославський підготував чудовий та корисний соус на основу лимонного соку, меду та гірчиці – смачно і дієтично!
Джерело: інстаграм Володимира Ярославського
Відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя найпопулярнішого кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами своїм улюбленим соусом, яким частенько заправляє салати – медово-лимонна заправка.
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Володимир Ярославський зізнається, що цей соус посідає першу сходинку серед інших заправок для салатів у згідно з його вподобаннями.
Кулінар не пам'ятає в кого саме з відомих шеф-кухарів позичив цей рецепт, можливо навіть й у Джеймі Олівера.
Медово-лимонна заправка підходить до будь-яких салатів, також ним можна поливати страви з курятини та риби. Таку заправку можна вживати коли ви на дієті або пильно стежите за харчуванням.
Шеф-кухар також пропонує приготувати до цієї заправки свіжий салат зі слабосолоного лосося, крем-сиру, чорних оливок та листя салату на ваш смак.