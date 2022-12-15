Медяники до Святого Миколая: простий рецепт печива для діток

Медяники – традиційні українські солодощі, які випікалися на Святого Миколая. До процесу залучали діток, щоб ще більше поринути з ними в атмосферу свята.

В давнину українські господині щороку на свято Миколая випікали смачне медове печиво. Надавали йому різної форми за допомогою фігурного посуду або формочок. Можна вирізати їх ножем, тільки тоді потрібно контролювати процес, якщо до нього залучені дітки.

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Медяники можуть бути будь-якої форми: кола, зірочки, ромбики, чоловічки, тваринки та навіть ялинкові іграшки. Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" поділився з читачами відмінного медового тіста, щоб і ви цього року могли приготувати їх разом з дітками.

Рецепт медяників до Святого Миколая

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 15 – 20 штук

– 125 грамів цукру (для карамелі);– 520 грамів пшеничного борошна;– 100 мілілітрів води;– 100 грамів цукру;– 100 грамів вершкового масла;– 125 грамів меду;– 5 грамів харчової соди;– куряче яйце;– 10 грамів меленої кориці;– 10 грамів імбиру (в порошку);– 5 грамів порошку кардамону та бадьяну.

– 150 – 180 грамів цукрової пудри;– 30 грамів сирого яєчного білка;– 5 – 7 грамів лимонного соку.

Приготування:

Всипаємо в сотейник цукор (125 г) і доводимо до стану темно-коричневої карамелі. Знімаємо з вогню, обережно заливаємо воду і розтоплюємо карамель.

Додаємо другу частину цукру, масло, мед, повертаємо на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився. Знімаємо з вогню і залишаємо на 10 хвилин, щоб маса охолола.

Додаємо соду, перемішуємо. Температура не повинна бути понад 60 градусів.

Додаємо борошно, спеції та замішуємо тісто.

Температура трохи впала: додаємо яйце або 2 жовтки.

Загортаємо тісто харчовою плівкою та відправляємо у холодне місце на годину.

Холодне тісто розкочуємо завтовшки 0.6 – 0.8 сантиметрів. Вирізаємо формочками пряники та випікаємо в духовці при 180 – 185 градусах 10 – 11 хвилин.

Готові пряники охолоджуємо і покриваємо глазур'ю (збийте все міксером до однорідної текстури).

Смачного!