День народження на природі – готове меню з рецептами

15 червня 2023, 18:41
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Якщо у вас день народження влітку – чудова ідея для того, аби провести його на природі. Щодо меню – не хвилюйтеся, ми складемо його за вас.

Святкування на природі – це завжди не тільки весело, смачно (страви на мангалі божественні), а й економно. Якщо порівнювати із закладами – різниця чимала.

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24 канал дібрав для вас рецепти страв, які не тільки просто і легко готувати, а й зручно транспортувати до лісу, чи відпочинкового місця. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте все з переліченого.

Закуска з плавленими сирочками

  • Час: 5 хвилин
Інгредієнти:
– 4 відварених курячих яйця;
– 3 плавлених сирки;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– чорний мелений перець;
– сіль.

Приготування:

  • Відварені яйця очищаємо від шкарлупи, змиваємо водою та натираємо на тертку.
  • Аналогічно натираємо плавлені сирочки та змішуємо з яйцями.
  • Вичавлюємо часник через прес та посипаємо спеціями. Заправляємо все майонезом та ретельно перемішуємо до однорідної консистенції.
  • Викладаємо все на грінки, чи брускети.

Смачного!

Салат з чипсами

  • Час: 25 хвилин
Інгредієнти:
– 300 грамів шинки;
– 200 грамів твердого сиру;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 1 пачка чипсів;
– ½ фіолетової цибулі;
– 4 солодкі перці капі або 2 болгарських перці;
– 200 грамів майонезу.

Приготування:

  • Наріжте шинку, перці, цибулю та твердий сир середніми кубиками.
  • Змішайте їх в глибокій салатниці.
  • Злийте воду з консервованої кукурудзи та додайте її до решти інгредієнтів.
  • Заправте салат майонезом та перемішайте.
  • Якщо ви будете одразу подавати салат до столу – додайте чипси і перемішайте. Якщо ви готуєте завчасно – додайте їх перед подачею до столу, щоб вони не розм'якли.

Смачного!

Рулети з баклажанів з сирочками

  • Час: 60 хвилин
Інгредієнти:
– баклажани;
– плавлені сирочки;
– майонез;
– часник;
– сіль;
– олія.

Приготування:

  • Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.
  • Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.


Рулети з баклажанів / Фото Recetin

  • Натираємо сирочки на тертці та змішуємо з майонезом та вичавленим часником. Додаємо чорний мелений перець та перемішуємо.
  • Викладаємо на скибки баклажанів начинку з сирочків, скручуємо в рулет та викладаємо на тарілку.

Смачного!

Рецепт кабачкового рулету

  • Час: 2 години
Інгредієнти:
– 3 курячих яйця;
– 2 кабачки;
– 2 столових ложки сметани;
– 4 столові ложки борошна;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 1/3 чайної ложки соди.
Для начинки:
– 2 плавлених сирочки;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу;
– 3 зубчики часнику;
– 4 – 5 великих печериці;
– 2 помідори;
– кріп;
– сіль.

Приготування:

  • Плавлений сир завчасно кладемо у морозилку, щоб було краще натирати.
  • Кабачки натираємо на крупній тертці, солимо, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин.
  • Духовку розігріваємо до 200 градусів.
  • Окремо збиваємо вінчиком яйця зі сметаною, додаємо кабачок (попередньо максимально віджати від зайвої вологи), борошно та соду і ретельно перемішуємо.
  • Деко застеляємо пергаментом, змащуємо краплею олії, виливаємо тісто та рівномірно розподіляємо по пергаменту. Випікаємо 25 – 30 хвилин до румʼяної скоринки.
  • Одразу як виймаєте з духовки, перекладайте пергамент з готовим тістом на стільницю або дощечки.
  • Поки тісто охолоджується готуємо намазку:
  • Сирки натираємо на дрібній тертці, додаємо сметану, майонез, часник вичавлюємо через прес, солимо і перемішуємо.
  • Печериці злегка підсмажуємо, помідори нарізаємо як вам зручно. Кріп дрібно нарізаємо.
  • Намазку розподіляємо на повністю холодний рулет, викладаємо зверху помідори, печериці, кріп. І за допомогою пергаменту обережно скручуємо рулет.
  • Відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.

Смачного!

Рецепт запечених овочів на мангалі

  • Час: 20 хвилин
  • Інгредієнти:
– овочі (перець, цукіні, гриби на вибір або мікс);
– олія;
– сухі спеції (майоран, орегано, чебрець);
– часник;
– сіль.

Приготування:

  • Ретельно миємо та очищаємо за необхідністю овочі від шкірки та насіння. Нарізаємо великими шматочками, або залишаємо їх цілими. Цукіні та баклажани можна нарізати середніми скибками.
  • Змішуємо олію, або майонез, з вичавленим часником, сіллю та сухими спеціями. Змащуємо маринадом овочі та викладаємо на решітку.
  • Смажимо на мангалі від 10 – 20 хвилин, в залежності від овочів.
  • Подаємо з улюбленим соусом, або до картоплі.

Смачного!

Рецепт картоплі на мангалі

  • Час: 30 – 40 хвилин
Інгредієнти:
– картопля;
– олія;
– часник;
– сухі спеції до картоплі.

Приготування:

  • Ретельно миємо картоплю, розрізаємо грубими шматками. Перекладаємо в пакет, або глибоку миску.

Запечена картопля / Фото Delish

  • Додаємо вичавлений часник, олію, спеції та сіль. Ретельно все перемішуємо та залишаємо на 5 – 10 хвилин.
  • Нанизуємо картоплю на шампури, або викладаємо на сітку. Обсмажуємо на мангалі до готовності.

Смачного!

Рецепт маринаду з ківі до шашлику зі свинини

  • Час: 30 – 40 хвилин
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 500 грамів мінеральної води;
– 2 ківі;
– 1 ріпчаста цибуля;
– сіль;
– спеції (за бажанням).

Приготування:

  • Натираємо очищене від шкірки ківі на тертку або подрібнюємо в блендері.
  • Ріпчасту цибулю нарізаємо тонкими кільцями.
  • Мінеральну воду з'єднуємо зі спеціями. Щоб отримати європейський соус, додайте орегано, розмарин і базилік. Для кавказького маринаду: часник, перець, зіру, кумин і коріандр.
  • Поливаємо нарізане порційними шматками м'ясо. Додаємо цибулю та ківі – перемішуємо.
  • Залишаємо на 30 – 40 хвилин та готуємо.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак