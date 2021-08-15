Меню для дітей: оладки з запеченого гарбуза та моркви

Меню для дітей має бути збалансованим та корисним, наповненим чималою кількістю поживних речовин. Є багато способів заохотити дітей правильно харчуватися і підтримувати здорову вагу.

Дитячі страви – це окрема та важлива частина кулінарії. Поживний сніданок – чудовий початок дня, особливо, якщо звичні інгредієнти приготувати в особливий спосіб.

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Смачний сніданок однозначно приверне увагу дитини. Ніжні оладки чудово смакуватимуть із кленовим сиропом та грецьким йогуртом.

Рецепт оладок з печеної моркви

Час: 45 хвилин

Порцій: 2

Чудовий сніданок / Фото Simply Recipes

Інгредієнти:

500 грам моркви;

170 грам гарбуза;

55 грам меду;

100 грам борошна (цільнозернове пшеничне чи рисове);

1 яйце;

50 мілілітрів молока;

щіпка кориці;

щіпка солі;

50 грам грецького йогурту;

10 грам кленового сиропу.

Приготування:

Почистити моркву та натерти її медом та сіллю. Загорнути її у фольгу. Гарбуз також натираємо сумішшю з меду та солі. Запікаємо овочі до готовності, при 170°C приблизно 15-20 хвилин. Запечені овочі виймаємо з духовки та даємо охолонути. Після запікання моркву натираємо на грубій тертці, гарбуз розминаємо виделкою або протираємо в блендері. У мисці збиваємо яйце з молоком. Додаємо до яєчної маси борошно, корицю та замішуємо гладке тісто. З’єднуємо тісто з овочами та ретельно перемішуємо. На розігрітій сковороді розтоплюємо вершкове масло. Викладаємо на пательню ложкою тісто, формуючи круглі оладки та обсмажуємо з двох сторін на середньому вогні до золотого кольору. Готові оладки викладаємо на паперові рушники. Для красивої подачі викладіть оладки стопкою, зверху на них поставити ложку йогурту та полити кленовим сиропом.

Як заохотити дітей до збалансованого харчування

Залучайте дітей до приготування страв

Діткам буде цікаво їсти те, що вони самі приготували. Варто залучати їх до процесу покупки або навіть збирання необхідних продуктів.

Креативна їжа

Чим цікавіша їжа, тим більше різних продуктів з’їдять діти. Млинці зі смайликами чи з додатковим декором принесе чимало захвату.