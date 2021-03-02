Страви та закуски на 8 Березня: домашні рецепти

Якщо на 8 Березня немає багато часу на приготування. Пропонуємо вашій увазі добірку простих страв, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Smachno News підготував для вас добірку рецептів страв та закусок до святкового столу на 8 березня: запечений лосось та овочі у духовці, брускети з томатами, м'яким сиром та авокадо.

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Брускети з лососем

Брускети з лососем/ Фото pexels.com

Змастіть майонезом грінки, викладіть скибочки лосося. Листя базиліку помийте, задекоруйте канапки.

Брускети з томатами

– 2-3 скибочки с/с лосося;– грінки;– майонез;– базилік.

Брускети з томатами/ Фото pexels.com

Помийте томати, м'який сир, наріжте скибочками. Оливки наріжте кільцями. Хліб підсушіть у духовці протягом 5-7 хвилин. Викладіть на грінки м'який сир, зверху – оливки, томати, задекоруйте листям петрушки.

Грінки з авокадо

– 2-3 томати;– хліб;– м'який сир;– 2-3 оливки без кісточок.– петрушка.

Грінки з авокадо/ Фото pexels.com

Помийте томати. Авокадо почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. Хліб підсушіть у духовці 3-5 хвилин. У мисці авокадо збризніть лимонним соком, томати – оливковою олією. Викладіть на грінки.

Філе лосося у духовці

– 1/2 авокадо;– хліб;– 2-3 томати;– оливкова олія;– лимонний сік.

Філе лосося/Фото pexels.com

Ретельно помийте філе лосося. Лимон, помийте, наріжте напівкільцями. У форму для запікання викладіть лимон, зверху філе лосося, збризніть оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції. Накрийте фольгою. Розігрійте духовку до 190 градусів, відправте запікатись протягом 35 хвилин до готовності.

Запечені овочі

– 200-300 грамів філе лосося;– лимон;– сіль, перець.

Печена картопля/Фото pexels.com

Ретельно помийте картоплю, розріжте навпіл. Моркву великими скибочками. У форму для запікання викладіть овочі, полийте оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Подавайте страву гарячою. Смачного!

– 350 грамів картоплі;– 100 грамів моркви;– сіль, перець, спеції;– оливкова олія.