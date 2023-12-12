Меню на Новий рік: як вдома влаштувати свято немов у дорогому ресторані

12 грудня 2023, 18:36
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Джерело:

Kwestia smaku

Новий рік – це не лише новий етап у своєму житті, а й найсмачніший період, коли наші кулінарні фантазії розцвітають. Приготування новорічного меню – важлива частина святкової підготовки.

Продумане свято – це справжнє мистецтво, яке дарує насолоду для кухаря та кожного гостя. Навіть вдома кожен може приготувати неймовірно смачні страви.

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Канапе сонечко

  • Час: 30 хвилин

  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 8 скибочок багета;
– 4 столові ложки песто;
– 1 кулька моцарели;
– 8 листочків базиліка;
– 4 помідори черрі;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– чорний кмин до смаку;
– 2 чорні маслини;
– білий кунжут для декору.

Приготування:

  1. Наріжте багет скибочками.
  2. Змастіть песто і додайте шматочок моцарели.
  3. Зверху покладіть листочок базиліка і накрийте половинкою помідора.
  4. Верх помідорів змастіть оливковою олією і посипте чорним кмином.
  5. Маслини розріжте навпіл уздовж, потім поперек.
  6. На кінець помідора помістіть четвертинки оливок і посипте білим кунжутом.

Канапе з авокадо, помідорами та базиліком

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 чіабатта;
– 1 свіжий помідор;
– 1 авокадо;
– 1 цибуля або ріпчаста цибуля або шніт-цибуля;
– 20 грамів базиліку;
– свіжозмелена сіль і перець до смаку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка соку лайма;
– 1 зубчик часнику;
– моцарела для подачі.

Приготування:

  1. Чіабатту наріжте і злегка підсмажте в тостері, шматочки натріть часником.
  2. Авокадо вимийте, очистіть від шкірки, наріжте шматочками, приправте сіллю та перцем, скропіть соком лимона та оливковою олією.
  3. Злегка розімніть масу виделкою, але не обов’язково ретельно.
  4. Викладіть авокадо на тости, а згодом скибочки помідорів, нарізану цибулю і базилік.
  5. Приправте сіллю та перцем та оливковою олією.
  6. За бажанням можна додати в бутерброди кульки свіжої моцарели.

Салат з тунцем та ананасом

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 170 грамів тунця у власному соусі ;
– 180 грамів консервованого ананаса;
– 100 грамів кукурудзи;
– 150 грамів сиру гауда;
– 200 грамів білого рису;
– 4 яйця;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть рис у підсоленій воді відповідно до інструкції виробника. Після охолодження помістіть його в миску.
  2. Опустіть яйця в киплячу воду і зваріть на "круто".
  3. Очистіть і наріжте великими кубиками.
  4. Покладіть до рису.
  5. Злийте кукурудзу та тунець, додайте їх у миску.
  6. Вийміть скибочки ананаса з банки і наріжте їх кубиками.
  7. Додайте до решти інгредієнтів.
  8. Жовтий сир наріжте невеликими кубиками, помісіть до решти і все перемішайте.
  9. Змішайте лимонний сік з сіллю і перцем, потім додайте оливкову олію.
  10. Полийте соусом салат та все перемішайте.

Риба у вершковому соусі

  • Час: 45 хвилин

  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 600 грамів філе лосося (або іншої "червоної" риби);
– 2 столових ложки борошна;
– 300 міліграмів вершків;
– 1 цибулина;
– 20 грамів петрушки;
– 25 мілілітрів оливкової олії;
– спеції: сіль, перець, запашний перець, лавровий лист, кріп до смаку.

Приготування:

  1. Філе посоліть, поперчіть і обсипте борошном.
  2. Обсмажити трішки на розігрітій сковороді.
  3. Цибулю наріжте дрібними кубиками.
  4. На тій самій пательні також обсмажте цибулю.
  5. Додайте до неї, приправте сіллю і перцем.
  6. Викладіть рибу на деко та полийте соусом.
  7. Запікати все в розігрітій до 250 градусів духовці-гриль 12 – 15 хвилин.
  8. Готову страву посипте петрушкою і кропом.
Що особливого приготувати на Новий рік: рецепт ефектного салату.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська