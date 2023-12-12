Меню на Новий рік: як вдома влаштувати свято немов у дорогому ресторані
12 грудня 2023, 18:36Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Новий рік – це не лише новий етап у своєму житті, а й найсмачніший період, коли наші кулінарні фантазії розцвітають. Приготування новорічного меню – важлива частина святкової підготовки.
Продумане свято – це справжнє мистецтво, яке дарує насолоду для кухаря та кожного гостя. Навіть вдома кожен може приготувати неймовірно смачні страви.
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Канапе сонечко
Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 8 скибочок багета;
– 4 столові ложки песто;
– 1 кулька моцарели;
– 8 листочків базиліка;
– 4 помідори черрі;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– чорний кмин до смаку;
– 2 чорні маслини;
– білий кунжут для декору.
Приготування:
- Наріжте багет скибочками.
- Змастіть песто і додайте шматочок моцарели.
- Зверху покладіть листочок базиліка і накрийте половинкою помідора.
- Верх помідорів змастіть оливковою олією і посипте чорним кмином.
- Маслини розріжте навпіл уздовж, потім поперек.
- На кінець помідора помістіть четвертинки оливок і посипте білим кунжутом.
Канапе з авокадо, помідорами та базиліком
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 1 чіабатта;
– 1 свіжий помідор;
– 1 авокадо;
– 1 цибуля або ріпчаста цибуля або шніт-цибуля;
– 20 грамів базиліку;
– свіжозмелена сіль і перець до смаку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка соку лайма;
– 1 зубчик часнику;
– моцарела для подачі.
Приготування:
- Чіабатту наріжте і злегка підсмажте в тостері, шматочки натріть часником.
- Авокадо вимийте, очистіть від шкірки, наріжте шматочками, приправте сіллю та перцем, скропіть соком лимона та оливковою олією.
- Злегка розімніть масу виделкою, але не обов’язково ретельно.
- Викладіть авокадо на тости, а згодом скибочки помідорів, нарізану цибулю і базилік.
- Приправте сіллю та перцем та оливковою олією.
- За бажанням можна додати в бутерброди кульки свіжої моцарели.
Салат з тунцем та ананасом
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 170 грамів тунця у власному соусі ;
– 180 грамів консервованого ананаса;
– 100 грамів кукурудзи;
– 150 грамів сиру гауда;
– 200 грамів білого рису;
– 4 яйця;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть рис у підсоленій воді відповідно до інструкції виробника. Після охолодження помістіть його в миску.
- Опустіть яйця в киплячу воду і зваріть на "круто".
- Очистіть і наріжте великими кубиками.
- Покладіть до рису.
- Злийте кукурудзу та тунець, додайте їх у миску.
- Вийміть скибочки ананаса з банки і наріжте їх кубиками.
- Додайте до решти інгредієнтів.
- Жовтий сир наріжте невеликими кубиками, помісіть до решти і все перемішайте.
- Змішайте лимонний сік з сіллю і перцем, потім додайте оливкову олію.
- Полийте соусом салат та все перемішайте.
Риба у вершковому соусі
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
– 600 грамів філе лосося (або іншої "червоної" риби);
– 2 столових ложки борошна;
– 300 міліграмів вершків;
– 1 цибулина;
– 20 грамів петрушки;
– 25 мілілітрів оливкової олії;
– спеції: сіль, перець, запашний перець, лавровий лист, кріп до смаку.
Приготування:
- Філе посоліть, поперчіть і обсипте борошном.
- Обсмажити трішки на розігрітій сковороді.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками.
- На тій самій пательні також обсмажте цибулю.
- Додайте до неї, приправте сіллю і перцем.
- Викладіть рибу на деко та полийте соусом.
- Запікати все в розігрітій до 250 градусів духовці-гриль 12 – 15 хвилин.
- Готову страву посипте петрушкою і кропом.