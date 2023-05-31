Страви на Трійцю 2023 – готове меню з рецептами

31 травня 2023, 10:59
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Цього року Трійцю, або Зелені свята відзначають 4 червня, на 50 день від Воскресіння Христа. Аби вдало підготуватися до святкування пропонуємо готове меню на будь-який смак.

Зазвичай на Трійцю вся родина збирається за столом та проводить цей день в дружньому колі. Аби наїдки на Зелені свята підійшли всім, пропонуємо готове меню.

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Обирайте рецепти страв, які припали до смаку, або готуйте все з переліку. 

Бутерброди зі шпротами

  • Час: 20 хвилин

Приготування:

  • Відварюємо яйця у киплячій підсоленій воді 8 хвилин. Охолоджуємо, очищаємо від шкарлупи.
  • Нарізаємо батон скибками, змащуємо вершковим маслом і розрізаємо навпіл.
  • Викладаємо по кружальцю огірка та вареного яйця.
  • Нанизуємо шпроти на шпажки.

Смачного!

Грінки з плавленими сирочками

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: на 4 – 6 осіб

Приготування:

  • Відварені яйця очищаємо від шкарлупи, змиваємо водою та натираємо на тертку.
  • Аналогічно натираємо плавлені сирочки та змішуємо з яйцями.
  • Вичавлюємо часник через прес та посипаємо спеціями. Заправляємо все майонезом та ретельно перемішуємо до однорідної консистенції.
  • Викладаємо все на грінки, чи брускети.

Смачного!

М'ясна і сирна нарізки


Закуски до столу / Фото Simple joy

Овочева тарілка


Овочі / Фото iStock

Зелений борщ

  • Час: 1,5 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Для бульйону 2 курячих стегна миємо, кладемо у каструлю, додаємо одну цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви і ¼ кореня селери, нарізаного довільними шматочками.
  • Також додаємо 3 – 4 горошини духмяного перцю та 2 – 3 лаврових листки, заливаємо водою і варимо 30 хвилин. Вибираємо овочі з готового бульйону.
  • Іншу цибулину дрібно нарізаємо кубиками і підсмажуємо на сковорідці з невеликою кількістю соняшникової олії до м'якості.
  • Додаємо другу половину моркви, натерту на крупній тертці, підсмажуємо все разом ще 5 хвилин.
  • Картоплю нарізаємо довільними шматочками і додаємо в бульйон. Варимо 15 хвилин.
  • Окремо відварюємо яйця в підсоленій воді 5 хвилин із моменту закипання. Очищуємо від шкарлупи.
  • Наприкінці додаємо порізану зелень: половину пучка щавлю та кропиви. Іншу частину щавлю і петрушку заливаємо 150 грамами води і перебиваємо блендером до стану пюре.
  • Проціджуємо через сито і додаємо в борщ, доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь.
  • Подаємо до столу зі сметаною та половинками відварених яєць.

Смачного!

Голубці з м'ясом (Закарпатські)

  • Час: 3 години
  • Порції: 8 – 10

Приготування:

  • Закип'ятіть у великій каструлі воду й опустіть у неї качан капусти. По черзі зніміть із капустини листя.
  • Відваріть у підсоленій воді рис до напівготовності.
  • Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній дрібно нарізані гриби. Потім додайте до грибів нарізану дрібним кубиком цибулю й обсмажуйте далі.
  • Влийте до овочевої засмажки томатну пасту й усе перемішайте.
  • Щоб соус не був загустим, додайте до нього 300 мл води. Доведіть його до кипіння й зніміть із плити.
  • Тонко відбийте шматочки м'яса.
  • Сформуйте голубці: на капустяний листок покладіть відбивну, зверху рис і все загорніть конвертом.
  • Перекладіть сформовані голубці до каструлі. Додайте лавровий лист, часник на свій смак та чорний перець.
  • Залийте голубці грибним соусом і закрийте кришкою.
  • Відправте голубці до духовки, розігрітої до 180 – 200 градусів, на 2 години.
  • Подати голубці по-закарпатськи можна просто в соусі, у якому вони тушкувалися, а можна приготувати до них улюблений гарнір.

Смачного!

Запечена картопля з курятиною

Запечена картопля з куркою / Фото All recipes 

Салат з чипсами

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Наріжте шинку, перці, цибулю та твердий сир середніми кубиками.
  • Змішайте їх в глибокій салатниці.
  • Злийте воду з консервованої кукурудзи та додайте її до решти інгредієнтів.
  • Заправте салат майонезом та перемішайте.
  • Якщо ви будете одразу подавати салат до столу – додайте чипси і перемішайте. Якщо ви готуєте завчасно – додайте їх перед подачею до столу, щоб вони не розм'якли.

Смачного!

Салат грецький


Грецький салат / Фото NYT Cooking

Холодний торт без випікання

  • Час: 15 хвилин (2 години на застигання)
  • Порції: 8

Приготування:

  • Підготуйте круглу форму діаметром 19 сантиметрів. Обгорніть її бортики ацетатною стрічкою.
  • Подрібніть печиво на крихту, додайте розтоплене вершкове масло й ретельно все перемішайте.
  • Викладіть масу до форми й розрівняйте по дну в пласт.
  • У 100 мілілітрах теплої води розмішайте 15 грамів желатину. З рештою желатину зробіть те саме (в окремій посудині). Залиште на 5 – 7 хвилин, щоб набух.
  • У глибокій мисці з'єднайте вершки та сир, ретельно збийте міксером до густої консистенції. Влийте персиковий йогурт і ще раз збийте.
  • Розігрійте одну порцію набухлого желатину й влийте до йогуртової маси. Перемішайте все й вилийте на основу торта з печива. Відправте форму до холодильника, щоб желе застигло.
  • Дістаньте консервовані персики з банки, сироп перелийте до сотейника.
  • Персики наріжте скибочками й викладіть на застигле вершкове желе.
  • Персиковий сироп нагрійте до 80 градусів і розчиніть й ньому решту набухлого желатину.
  • Половину фруктового желе обережно вилийте на персики. стежте, щоб вони не сплили на поверхню. Знову поставте форму до холодильника.
  • Як перший шар персикового желе застигне, вилийте на нього решту желе й відправте торт до холодильника для остаточної стабілізації.
  • З готового торта зніміть форму та ацедатну стрічку. Наріжте його на порції й подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак