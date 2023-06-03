Які страви здавна вважалися обов'язковими на Зелені свята: традиційне меню на Трійцю
Трійця або Зелені свята – особливі празники для кожного християнина. В Україні заведено прикрашати подвір’я та будинки зеленню, ходити у церкву та обов’язково збиратися разом за святковим столом.
Люди здавна влаштовували веселощі на Трійцю, співали пісні. У цей день будинки й храми прикрашають зеленими гілочками та квітами, влаштовують родинні сходини. А які зустрічі без частувань? Дізнайтеся, як заведено, святкувати Зелені свята згідно з давніми звичаями у матеріалі 24 Каналу.
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До Трійці заведено готуватися ґрунтовно. На столі має бути велике різноманіття страв. З давніх часів господині пекли пироги, коржі, курники, яєчні, запіканки, варили юшку з домашньої птиці. З цими стравами ходили в ліс, розстилали скатертини під деревами, їли та пили домашній квас чи пиво.
На зелені святки, має бути зелений стіл. Після зими організму необхідно заповнити втрату вітамінів. Тому наші предки в цю пору в їжу вживали багато зелені.
Спаржа з яйцями та тертим пармезаном
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Весняна страва / Фото kwestia smakuІнгредієнти:
– 4 яйця середньої крутості;
– 250 грамів спаржі (половина великого пучка);
– сіль і свіжомелений перець до смаку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– подрібнений базилік до смаку;
– 4 столові ложки тертого сиру (наприклад Пармезан).
Приготування:
- Зваріть яйця на круто.
- Спаржу промийте, відламайте жорсткі кінці.
- Спаржу розріжте по діагоналі на 2 частини. Опустіть в киплячу воду і варіть 3 хвилини.
- Яйця очистіть від шкаралупи і розріжте навпіл.
- Спаржу виберіть шумівкою і розкладіть на блюді або тарілках, перемішуючи з половинками яєць.
- Приправте сіллю та свіжомеленим перцем.
- Збризніть оливковою олією.
- Посипте подрібненим базиліком і тертим сиром.
Салат з полуницею, руколою, фетою та горіхами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Незвичне поєднання / Фото kwestia smakuІнгредієнти:
– 300 грамів полуниці;
– 2 пучки руколи;
– пів склянки волоських горіхів;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки меду;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– чорний перець до смаку;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Полуницю промийте, обсушіть, видаліть плодоніжки і розріжте навпіл.
- Промиту і обсушену руколу викладіть в салатники.
- Додайте полуницю.
- Горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді, додайте в салатники.
- Додайте подрібнену фету.
- Інгредієнти для заправки змішайте і полийте салат.
Курка запечена з картоплею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Як апетитно / Фото kwestia smakuІнгредієнти:
– 1 курка;
– 200 грамів вершкового сиру;
– 1 столова ложка сушеного базиліку;
– 1 лимон;
– сіль, перець до смаку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 1 головка часнику;
– 150 грамів квасолі, гороху, брокколі чи спаржі на вибір.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Приготуйте велику каструлю.
- Змішайте 2 столові ложки вершкового сиру з базиліком, цедрою лимона, сіллю та дрібкою перцю. Викладіть сирну масу під шкіру курки на грудки і стегна.
- Сир, що залишився, покладіть всередину курки. Натріть курку сіллю і перцем.
- Змастіть 1 столовою ложкою оливкової олії. Зв’яжіть ніжки разом і покладіть грудкою вгору в жароміцну форму.
- Випікайте без кришки 30 хвилин.
- Очистіть картоплю і змастіть її столовою ложкою оливкової олії.
- Викладіть у форму до курки, додайте очищені зубчики часнику і запікайте 30 хвилин.
- Додайте обраний гарнір і запікайте ще 15 хвилин.
- Вийміть з духовки та подавайте гарячим.
Млинці з полуницею
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Легкий літній десерт / Фото kwestia smakuІнгредієнти:
– 130 грамів борошна;
– 325 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– маленька щіпка солі;
– 30 мілілітрів олії;
для начинки:
– 250 грамів вершкового сиру;
– 4 столові ложки вершків;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 3 столові ложки цукрової пудри;
– 250 грамів полуниці;
– 2 – 4 столові ложки Нутелли;
– цукрова пудра.
Приготування:
- Для приготування млинців борошно, молоко, яйця, цукор і сіль помістіть у миску. Перемішайте до однорідного тіста.
- Додайте олію і знову перемішайте.
- Відставте приблизно на 30 хвилин.
- Сирна начинка: сир змішайте з вершками, ванільним цукром і цукровою пудрою. Потім додайте нарізану кубиками полуницю.
- Посмажте млинці.
- Викладіть 2 столові ложки сирної начинки з полуницею і згорніть рулетики. Перед подачею можна трохи підігріти.
- Посипте цукровою пудрою і прикрасьте Нутеллою.