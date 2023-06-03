Які страви здавна вважалися обов'язковими на Зелені свята: традиційне меню на Трійцю

Трійця або Зелені свята – особливі празники для кожного християнина. В Україні заведено прикрашати подвір’я та будинки зеленню, ходити у церкву та обов’язково збиратися разом за святковим столом.

Люди здавна влаштовували веселощі на Трійцю, співали пісні. У цей день будинки й храми прикрашають зеленими гілочками та квітами, влаштовують родинні сходини. А які зустрічі без частувань? Дізнайтеся, як заведено, святкувати Зелені свята згідно з давніми звичаями у матеріалі 24 Каналу.

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До Трійці заведено готуватися ґрунтовно. На столі має бути велике різноманіття страв. З давніх часів господині пекли пироги, коржі, курники, яєчні, запіканки, варили юшку з домашньої птиці. З цими стравами ходили в ліс, розстилали скатертини під деревами, їли та пили домашній квас чи пиво.

На зелені святки, має бути зелений стіл. Після зими організму необхідно заповнити втрату вітамінів. Тому наші предки в цю пору в їжу вживали багато зелені.

Спаржа з яйцями та тертим пармезаном

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Весняна страва / Фото kwestia smaku

– 4 яйця середньої крутості;– 250 грамів спаржі (половина великого пучка);– сіль і свіжомелений перець до смаку;– 1 столова ложка оливкової олії;– подрібнений базилік до смаку;– 4 столові ложки тертого сиру (наприклад Пармезан).

Приготування:

Зваріть яйця на круто.

Спаржу промийте, відламайте жорсткі кінці.

Спаржу розріжте по діагоналі на 2 частини. Опустіть в киплячу воду і варіть 3 хвилини.

Яйця очистіть від шкаралупи і розріжте навпіл.

Спаржу виберіть шумівкою і розкладіть на блюді або тарілках, перемішуючи з половинками яєць.

Приправте сіллю та свіжомеленим перцем.

Збризніть оливковою олією.

Посипте подрібненим базиліком і тертим сиром.

Салат з полуницею, руколою, фетою та горіхами

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Незвичне поєднання / Фото kwestia smaku

– 300 грамів полуниці;– 2 пучки руколи;– пів склянки волоських горіхів;– 4 столові ложки оливкової олії;– 2 столові ложки меду;– 2 столові ложки лимонного соку;– чорний перець до смаку;– сіль до смаку.

Приготування:

Полуницю промийте, обсушіть, видаліть плодоніжки і розріжте навпіл.

Промиту і обсушену руколу викладіть в салатники.

Додайте полуницю.

Горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді, додайте в салатники.

Додайте подрібнену фету.

Інгредієнти для заправки змішайте і полийте салат.

Курка запечена з картоплею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Як апетитно / Фото kwestia smaku

– 1 курка;– 200 грамів вершкового сиру;– 1 столова ложка сушеного базиліку;– 1 лимон;– сіль, перець до смаку;– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 кілограм молодої картоплі;– 1 головка часнику;– 150 грамів квасолі, гороху, брокколі чи спаржі на вибір.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Приготуйте велику каструлю.

Змішайте 2 столові ложки вершкового сиру з базиліком, цедрою лимона, сіллю та дрібкою перцю. Викладіть сирну масу під шкіру курки на грудки і стегна.

Сир, що залишився, покладіть всередину курки. Натріть курку сіллю і перцем.

Змастіть 1 столовою ложкою оливкової олії. Зв’яжіть ніжки разом і покладіть грудкою вгору в жароміцну форму.

Випікайте без кришки 30 хвилин.

Очистіть картоплю і змастіть її столовою ложкою оливкової олії.

Викладіть у форму до курки, додайте очищені зубчики часнику і запікайте 30 хвилин.

Додайте обраний гарнір і запікайте ще 15 хвилин.

Вийміть з духовки та подавайте гарячим.

Млинці з полуницею

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Легкий літній десерт / Фото kwestia smaku

– 130 грамів борошна;– 325 мілілітрів молока;– 2 яйця;– 2 столові ложки цукру;– маленька щіпка солі;– 30 мілілітрів олії;– 250 грамів вершкового сиру;– 4 столові ложки вершків;– 1 столова ложка ванільного цукру;– 3 столові ложки цукрової пудри;– 250 грамів полуниці;– 2 – 4 столові ложки Нутелли;– цукрова пудра.

Приготування: