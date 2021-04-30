Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом меренги, яку ви можете приготувати вдома для прикрашання випічки.

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Як приготувати меренгу

Інгредієнти:

– 100 грамів білку;

– 200 грамів цукру;

– 50 грамів води;

– 10 грамів желатину;

– 40 грамів води.

Вона виходить м'якою, еластичною та майже не розтікається. Що важливо, не кришиться і не липне вже через пару годин, – прокоментував Володимир Ярославський.