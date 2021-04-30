Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом меренги, яку ви можете приготувати вдома для прикрашання випічки.
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Як приготувати меренгу
Вона виходить м'якою, еластичною та майже не розтікається. Що важливо, не кришиться і не липне вже через пару годин, – прокоментував Володимир Ярославський.
- У миску з водою, викладіть желатин, залиште для набухання.
- У каструлі змішайте цукор з водою, варіть протягом 3-5 хвилин до м'якої кульки (так куштують уварений сироп). Викладіть крапельку на щось холодне або у холодну воду. Якщо є термометр, то варіть до температури 116 градусів.
- У чаші комбайна збийте білки до легкої піни, влийте тонкою цівкою киплячий сироп та збийте на малій швидкості.
- Розігрійте замочений у воді желатин, додайте у сироп та продовжуйте збивати до охолодження. Меренга готова.
- Задекоруйте готові паски. Смачного!