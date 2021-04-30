Шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский на своей странице в инстаграм поделился с читателями рецептом меренги, которую вы можете приготовить дома для украшения выпечки.

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Как приготовить меренгу

Ингредиенты:

– 100 граммов белка;

– 200 граммов сахара;

– 50 граммов воды;

– 10 граммов желатина;

– 40 граммов воды.

Она получается мягкой, эластичной и почти не растекается. Что важно, не крошится и не липнет уже через пару часов, – прокомментировал Владимир Ярославский.