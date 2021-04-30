Шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский на своей странице в инстаграм поделился с читателями рецептом меренги, которую вы можете приготовить дома для украшения выпечки.
Читайте также Краффин: рецепт пасхальной выпечки от шеф–повара Владимира Ярославского
Как приготовить меренгу
Она получается мягкой, эластичной и почти не растекается. Что важно, не крошится и не липнет уже через пару часов, – прокомментировал Владимир Ярославский.
- В миску с водой, выложите желатин, оставьте для набухания.
- В кастрюле смешайте сахар с водой, варите в течение 3-5 минут до мягкого шарика (так пробуют уваренный сироп). Выложите капельку на что-то холодное или в холодную воду. Если есть термометр, то варите до температуры 116 градусов.
- В чаше комбайна взбейте белки до легкой пены, влейте тонкой струйкой кипящий сироп и взбейте на маленьких оборотах.
- Разогрейте замоченный в воде желатин, добавьте в сироп и продолжайте взбивать практически до остывания. Меренга готова.
- Задекорируйте готовые пасхи. Приятного аппетита!