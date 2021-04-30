Як приготувати меренгу: рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського

30 квітня 2021 , 17:37
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Володимир Ярославський розповідає як приготувати меренгу, яка завжди виходить м'якою, пишною та не липне до рук. Запишіть собі рецепт.

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом меренги, яку ви можете приготувати вдома для прикрашання випічки. 

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Як приготувати меренгу

Інгредієнти:
– 100 грамів білку;
– 200 грамів цукру;
– 50 грамів води;
– 10 грамів желатину;
– 40 грамів води.

Вона виходить м'якою, еластичною та майже не розтікається. Що важливо, не кришиться і не липне вже через пару годин, – прокоментував  Володимир Ярославський.

  1. У миску з водою, викладіть желатин, залиште для набухання.
  2. У каструлі змішайте цукор з водою, варіть протягом 3-5 хвилин до м'якої кульки (так куштують уварений сироп). Викладіть крапельку на щось холодне або у холодну воду. Якщо є термометр, то варіть до температури 116 градусів.
  3. У чаші комбайна збийте білки до легкої піни, влийте тонкою цівкою киплячий сироп та збийте на малій швидкості.
  4. Розігрійте замочений у воді желатин, додайте у сироп та продовжуйте збивати до охолодження. Меренга готова.
  5. Задекоруйте готові паски. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева