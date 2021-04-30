Як приготувати меренгу: рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Володимир Ярославський розповідає як приготувати меренгу, яка завжди виходить м'якою, пишною та не липне до рук. Запишіть собі рецепт.

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом меренги, яку ви можете приготувати вдома для прикрашання випічки.

Читайте також Краффін: рецепт пасхальної випічки від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Як приготувати меренгу

– 100 грамів білку;– 200 грамів цукру;– 50 грамів води;– 10 грамів желатину;– 40 грамів води.

Вона виходить м'якою, еластичною та майже не розтікається. Що важливо, не кришиться і не липне вже через пару годин, – прокоментував Володимир Ярославський.