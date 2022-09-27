Меренговий рулет: рецепт з шоколадом та сезонними ягодами

Набридли торти чи тістечка, а чогось солоденького хочеться: Приготуйте смачний шоколадний меренговий рулет з ягодами.

Якщо ви ніколи не готували меренговий (білковий) рулет – час настав. Тільки уявіть: ніжна білкова меренга, ягідна начинка, повітряний шоколадний крем – це точно буде один із ваших улюблених десертів.

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Щоб надати рулету вишуканого вигляду: прикрасьте його свіжими сезонними ягодами чи фруктами, а якщо таких не має – скористайтеся шоколадним кремом та фігурною насадкою.

Рецепт шоколадного меренгового рулету

Час: 2 години

2 години Порції: близько 1 кілограму 300 грамів

– 200 грамів яєчних білків (7 яєць);– дрібка солі;– дрібка лимонної кислоти;– 300 грамів цукру;– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;– 20 грамів какао.– 300 грамів ягід;– 30 грамів цукру;– 1 чайна ложка лимонного соку;– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;– 60 мілілітрів води.– 300 грамів вершкового сиру;– 30 грамів цукрової пудри;– 100 мілілітрів вершків 33%;– 100 грамів шоколаду.

Приготування:

Для меренги додайте до яєчних білків сіль, лимонну кислоту та збиваємо до білої піни. Продовжуючи збивати, поступово додаємо цукор і збиваємо до піків (щоб при перевертанні миски білки не випадали).

Розігрійте духовку до 160 градусів.

Просіюємо через сито крохмаль, какао і перемішуємо міксером або лопаткою до однорідності. Кладемо меренгу рівним шаром на лист (30х35 сантиметрів) з пергаментом та сушимо при 160 градусах 25 хвилин.

Дістаємо корж, зверху накриваємо новим пергаментом та перевертаємо. Знімаємо пергамент, на якому випікався рулет, і даємо йому охолонути.

Для ягідної начинки ягоди пробиваємо блендером, додаємо цукор, лимонний сік, перемішуємо та доводимо до кипіння. Зменште вогонь, додаємо крохмаль з водою і варимо до загущення. Знімаємо з вогню і даємо охолонути.

Для шоколадного крему вершковий сир, вершки та пудру збиваємо до загущення. Додаємо розтоплений шоколад та перемішуємо до однорідності.

Збираємо рулет. На меренгу рівним шаром кладемо ягідну начинку і даємо постояти 10 хвилин. Зверху покриваємо шаром шоколадного крему (за бажанням, трішки крему залишаємо для прикраси) та щільно згортаємо у рулет. Прибираємо у холодильник на 30 хвилин.

Смачного!