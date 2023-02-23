Повинні бути на Масницю: готуємо мереживні млинці з рибною начинкою

Під час Масляної найчастіше готують млинці з різноманітними начинками: з курятиною, яловичиною, сирні, овочеві, солодкі та рибні.

Масляна чудовий привід спробувати нові рецепти млинців. Український шеф-кухар поділився з читачами рецептом мереживних млинців, які часто готує вдома для дітей.

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Шеф-кухар подав млинці з ікрою минтая в сметані. Вони чудово підійдуть до обіду чи вечері. Звісно, якщо ви не надто полюбляєте рибні продукти, можете подати їх із солодкими начинками чи м'ясними. Наприклад з курятиною та овочами, чи грибами.

Рецепт мереживних млинців

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції: 6

– 250 грамів молока;– 120 грамів води;– 2 столові ложки цукру;– 8 грамів сухих дріжджів;– 2 яйця;– сіль;– 190 грамів борошна;– 50 грамів олії.

Приготування:

Змішуємо молоко, воду та цукор. Суміш можна підігріти в мікрохвильовці протягом 30 секунд, щоб була добре тепла.

Додаємо дріжджі, перемішуємо і даємо 15 хвилин на активацію.

Збиваємо яйця з сіллю та додаємо до першої суміші. Перемішуємо і додаємо борошно, ретельно вмішуючи його, щоб не утворилися грудочки.

Потім вливаємо олію. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці, щоб тісто виросло втричі (приблизно на 40 хвилин).

Смажимо на середньому вогні без олії.

Рецепт ікри зі сметаною

– 180 грамів ікри минтая;– 50 грамів жирної сметани;– 40 грамів синьої цибулі;– 40 грамів маринованого огірка;– половина лимона.

Приготування:

Нарізаємо дрібним кубиком цибулю та огірки.

Додаємо до ікри, приправляємо все сметаною, цедрою лимона і лимонним соком.

Смачного!