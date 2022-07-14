Літо пора свіжих морепродуктів, хоча страву за цим рецептом можна приготувати із морожених. Мідії у мушлях готувати надзвичайно просто – достатньо просто протушкувати їх у білому сухому вині чи на жирних коров'ячих вершках.

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Український шеф-кухар Сергій Денисов запропонував читачам спробувати мідії у мушлях на вині та з овочами. Їх можна подавати до святкового столу, або до гарніру з пасти чи бланшованих овочів.

Рецепт мідій у мушлях з білим вином

Час: 20 – 30 хвилин

20 – 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм мідій у мушлях;

– 1 зубчик часнику;

– 1 невелика ріпчаста цибуля;

– тим'ян;

– 1 солодкий помідор;

– 100 грамів вершкового масла;

– 150 мілілітрів білого сухого вина;

– 30 грамів петрушки;

– цукор.

Приготування:

Почистіть цибулю та часник від лушпиння. Наріжте цибулю та часник дрібним кубиком та обсмажте до прозорості на шматочку вершкового масла. Додайте свіжий тим'ян та нарізані шматочками помідори. Тушкуйте овочі до м'якості.

Якщо ви використовуєте заморожені мідії – заздалегідь розморозьте їх у холодильнику, якщо свіжі – одразу додайте до засмажки. Не забудьте очистити їх, якщо цього не зробив виробник.

Далі влийте біле сухе вино до мідій та накрийте кришкою, щоб випарувався алкоголь.

Через три хвилини додайте вершкове масло та готуйте страву ще три хвилини.

Всі мідії у сковорідці повинні відкритися. Ті, які не відкрилися – викиньте у смітник. Дістаньте морепродукти зі сковорідки, а соус, що залишився випарте до густої консистенції.

Збалансуйте смак соусу цукром, а наприкінці приготування додайте дрібно насіченої зелені петрушки.

Подавайте мідії з соусом та шматком хрумкого хліба.

Смачного!