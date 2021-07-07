Напій, що рятує від спеки Лізу Глінську: рецепт мигдалево-полуничного коктейлю без лактози
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Поспішайте придбати останню полуницю та приготувати з неї нереально смачний коктейль, котрий сподобається як дорослим, так і дітям. А з рецептом вам допоможе знана кулінарка Ліза Глінська.
У спекотний літній день ми стараємося вживати легку їжу та холодні напої. Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом коктейлю з мигдалевого молока та полуниці.
Читайте також Смачно та дієтично: 3 літні рецепти салатів із курятиною
Оскільки коктейль не містить лактози, його можуть вживати всі. Також цей напій можна готувати з іншими сезонними ягодами та фруктами: малиною, чорницею, смородиною, жимолостю чи лохиною.
Рецепт холодного напою з мигдалевого молока та полуниці
- Час: 75 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 105 ккал
Молочний коктейль з полуницею без лактози / Скріншот з відео
– 500 мл мигдалевого молока;
– 400 г полуниці;
– кокосовий цукор на ваш смак.
- Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики. Розділіть полуницю на дві частини.
Скріншот з відео
- Одну частину полуниці перебийте в пюре блендером, а іншу наріжте маленькими шматочками.
Скріншот з відео
- Змішайте полуничне пюре з мигдалевим молоком.
Скріншот з відео
- Додайте цукор до напою та перемішайте.
Скріншот з відео
- Пересипте нарізану полуницю до напою та перемішайте.
Скріншот з відео
- Відправте готовий напій в холодильник охолоджуватися на 1 годину.
Скріншот з відео
- Подавайте коктейль з полуниці охолодженим. Смачного!
Рецепт холодного напою з полуниці на мигдалевому молоці – відео: