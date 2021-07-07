Напій, що рятує від спеки Лізу Глінську: рецепт мигдалево-полуничного коктейлю без лактози

7 липня 2021 , 14:26
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Поспішайте придбати останню полуницю та приготувати з неї нереально смачний коктейль, котрий сподобається як дорослим, так і дітям. А з рецептом вам допоможе знана кулінарка Ліза Глінська.

У спекотний літній день ми стараємося вживати легку їжу та холодні напої. Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом коктейлю з мигдалевого молока та полуниці.

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Оскільки коктейль не містить лактози, його можуть вживати всі. Також цей напій можна готувати з іншими сезонними ягодами та фруктами: малиною, чорницею, смородиною, жимолостю чи лохиною.

Рецепт холодного напою з мигдалевого молока та полуниці

  • Час: 75 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 105 ккал


Молочний коктейль з полуницею без лактози / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 500 мл мигдалевого молока;
 – 400 г полуниці;
 – кокосовий цукор на ваш смак.
  1. Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики. Розділіть полуницю на дві частини.


    Скріншот з відео
     
  2. Одну частину полуниці перебийте в пюре блендером, а іншу наріжте маленькими шматочками.


    Скріншот з відео
     
  3. Змішайте полуничне пюре з мигдалевим молоком.


    Скріншот з відео
     
  4. Додайте цукор до напою та перемішайте.


    Скріншот з відео
     
  5. Пересипте нарізану полуницю до напою та перемішайте.


    Скріншот з відео
     
  6. Відправте готовий напій в холодильник охолоджуватися на 1 годину.


    Скріншот з відео
     
  7. Подавайте коктейль з полуниці охолодженим. Смачного!

Рецепт холодного напою з полуниці на мигдалевому молоці – відео:

 

Автор: Богданна Рибак