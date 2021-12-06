Мікрохвильова піч: особливості використання та швидкий рецепт піци за півтори хвилини

6 грудня 2021 , 10:30
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Джерело:

24 канал

Мікрохвильова піч використовується для швидкого розігріву готових страв, розморожування та навіть приготування їжі. Універсальність цього кухонного помічника зробила його незамінним компонентом будь-якої кухні.

У 1945 році інженер Персі Спенсер звернув увагу на нагрівання продуктів під час випромінювання від магнетрона (використовуються як в радіолокації, так і в побутових приладах). Під час чергових експериментів розтанув шматок шоколаду, який нагрівся в результаті роботи магнетрона. Це й допомогло створити мікрохвильову піч. 6 грудня весь світ відзначає День мікрохвильової печі, саме сьогодні пристрій отримав патент.

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Для розігрівання їжі в мікрохвильовій печі використовується тільки призначений для цього посуд. Керамічний посуд має бути "чистим", тобто на ньому не повинно бути візерунків. Категорично не можна ставити в мікрохвильову піч металеві предмети або з позолотою.

Незамінна техніка / Фото victoriataste

Металеві каструлі, які можуть загорітися при нагріванні, а також алюмінієва фольга – під забороною.

Мікрохвильова піч призначена не тільки для розігрівання готових страв, тут можна створити чудові смаколики.

Чашка з піцою

Час: 10 хвилин
Порцій: 1

Швидка піца / Фото pinterest

Інгредієнти:

  • 4 чайні ложки борошна;
  • 1/8 чайної ложки розпушувача;
  • невелика щіпка харчової соди;
  • щіпка солі;
  • 3 чайні ложки молока;
  • чайна ложка оливкової олії;
  • чайна ложка томатного соусу;
  • чайна ложка моцарели;
  • 5 шматочків пепероні ;
  • 1/2 чайної ложки спецій (базилік, орегано).

Приготування:

  1. У склянку всипати борошно, соду, розпушувач і дрібку солі. Ретельно перемішайте.
  2. Потім додайте в суміш молоко та оливкову олію. Знову все перемішайте всі інгредієнти.
  3. Додайте соус, підготовлені добавки та спеції.
  4. Поставте в мікрохвильову піч приблизно на 1,5 хвилини
  5.  
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська