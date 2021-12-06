Мікрохвильова піч: особливості використання та швидкий рецепт піци за півтори хвилини

Мікрохвильова піч використовується для швидкого розігріву готових страв, розморожування та навіть приготування їжі. Універсальність цього кухонного помічника зробила його незамінним компонентом будь-якої кухні.

У 1945 році інженер Персі Спенсер звернув увагу на нагрівання продуктів під час випромінювання від магнетрона (використовуються як в радіолокації, так і в побутових приладах). Під час чергових експериментів розтанув шматок шоколаду, який нагрівся в результаті роботи магнетрона. Це й допомогло створити мікрохвильову піч. 6 грудня весь світ відзначає День мікрохвильової печі, саме сьогодні пристрій отримав патент.

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Для розігрівання їжі в мікрохвильовій печі використовується тільки призначений для цього посуд. Керамічний посуд має бути "чистим", тобто на ньому не повинно бути візерунків. Категорично не можна ставити в мікрохвильову піч металеві предмети або з позолотою.

Незамінна техніка / Фото victoriataste

Металеві каструлі, які можуть загорітися при нагріванні, а також алюмінієва фольга – під забороною.

Мікрохвильова піч призначена не тільки для розігрівання готових страв, тут можна створити чудові смаколики.

Чашка з піцою

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Швидка піца / Фото pinterest

Інгредієнти:

4 чайні ложки борошна;

1/8 чайної ложки розпушувача;

невелика щіпка харчової соди;

щіпка солі;

3 чайні ложки молока;

чайна ложка оливкової олії;

чайна ложка томатного соусу;

чайна ложка моцарели;

5 шматочків пепероні ;

1/2 чайної ложки спецій (базилік, орегано).

Приготування: